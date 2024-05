Za příplatek dokážeme na dálku zvýšit dojezd vaší Tesly, slibuje Elon Musk

Musk se opět po čase na síti X pochlubil jednou nečekanou novinkou. Podle jeho posledního příspěvku má Tesla Model Y (jde o kusy vyrobené v posledních měsících) reálně vyšší dojezd, který se ale odemkne až po zaplacení poplatku. Konkrétně se bavíme o navýšení dojezdu o zhruba 60 až 100 km, přičemž cena za toto vylepšení se má pohybovat někde mezi 42 až 56 tisíci korunami (v přepočtu a po přičtení daně).

The “260 mile” range Model Y’s built over the past several months actually have more range that can be unlocked for $1500 to $2000 (gains 40 to 60 miles of range), depending on which battery cells you have.

Working through regulatory approvals to enable this. pic.twitter.com/6d5Ntekk01

— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024