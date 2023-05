Za mořem startuje služba Max. Kdy dorazí do České republiky?

HBO Max a Discovery+ se v Americe mění na jednotnou službu Max

Základní tarif s reklamami stojí 10 dolarů, tedy asi 220 korun

Max se podívá i do Evropy a zbytku světa, nejdříve ale zkraje roku 2024

Produkční společnost Warner Bros. dnes spouští na trhu v USA novou streamovací službu Max, která spojuje dosavadní nabídku služeb HBO Max a Discovery+. Tvůrci doporučují dosavadní aplikaci HBO Max odstranit a stáhnout novou Max – přestože by pravděpodobně mělo dojít i ke kompletní aktualizaci.

Tato změna zatím platí pouze ve Spojených státech, do Evropy, potažmo do Česka Max dorazí až zkraje roku 2024. Žádné konkrétní informace o nabídce pořadů nemáme. Všeobecně však platí, že by měly zůstat oblíbené série HBO Originals, jako Hry o trůny nebo kriminálka Temný případ. Max kromě jiného nabídne v budoucnosti velice očekávaný seriál podle knižní ságy Harry Potter.

Velmi diskutovaným tématem je (a do budoucna ještě bude) ceník. Max totiž v USA nabízí trio tarifů: Max s reklamami za 10 dolarů (220 Kč), Max bez reklam za 16 dolarů (350 Kč) a Max Ultimate bez reklam za 20 dolarů (440 Kč) s lepší kvalitou zvuku a až 4K obrazem. Ceny jsou uvedeny jako měsíční předplatné bez DPH.

V Česku pravděpodobně bude i nadále dostupný pouze jeden tarif, jako je to nyní u služby HBO Max. Podle aktuálních informací to vypadá, že pro nové zákazníky se trochu zdraží, nicméně zákazníkům s původní doživotní slevou by měla cena zůstat stejná, tedy 132 Kč měsíčně.