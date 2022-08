HBO Max končí, spojením s Discovery+ vznikne nová platforma

Nejen čeští zákazníci HBO si v poslední době povšimli celé řady změn. Oblíbená služba v tuzemsku citelně omezila lokální produkci, ve které ze zahraničních služeb doposud kralovala. To má však poměrně racionální důvod – Warner Bros. Discovery, pod který streamovací služba spadá, oznámil v rámci sdělování finančních výsledků za 2. kvartál roku 2022 významnou změnu. Tou je spojení streamovacích služeb HBO Max a Discovery+, ke kterému dojde v létě příštího roku.

Tuzemští diváci si tak „novou“ službu HBO Max, která se na našem trhu objevila teprve letos a nahradila stárnoucí HBO GO, příliš dlouho neužijí. Spojení prezentoval sám generální ředitel mediálního giganta David Zaslav. Ten zároveň potvrdil, že Discovery+ bude sloužit jako základ pro novou streamovací platformu, přičemž stávající katalog HBO Max se sem postupně přesune. Jak se to dotkne českých a slovenských diváků, není prozatím jasné, nicméně by bylo s podivem, kdyby se společnost z těchto trhů úplně stáhla.

Kromě oznámení spojení dvou služeb nebylo ve Warner Bros. Discovery dvakrát veselo. Čistá ztráta společnosti činí 3,4 miliardy dolarů (cca 82 miliard Kč), což ji chtě nechtě donutilo ke škrtům, které odnesla například právě česká produkce. Na druhou stranu za poslední kvartál získaly služby HBO Max a Discovery+ 1,7 milionu předplatitelů, přičemž celkem si obě služby předplácí 92,1 milionů diváků. Do roku 2025 si společnost stanovila cíl dosáhnout na metu 130 milionů zákazníků.