HBO Max utahuje opasky. Škrty ovlivní i českou produkci

Streamovací platforma HBO Max patří v tuzemsku mezi oblíbené, především díky široké nabídce dabovaných filmů a seriálů, a to včetně exkluzivní české produkce. Fanoušky seriálů jako Bez vědomí (ČSFD: 81 %) nebo Spolu & Hladoví (ČSFD: 53 %) nicméně čekají krušné časy. Vlivem spojení HBO a Discovery+ nastane pro streamovací službu období utahování opasků, především kvůli více než 50miliardovému dluhu druhého jmenovaného subjektu.

Z HBO Max se tak ztratí celá řada lokální produkce z Turecka, severských států, Nizozemska či střední Evropy včetně České republiky a Slovenska. Kromě rozprodeje stávajících titulů HBO výrazně omezí i tvorbu dalších filmů a seriálů z tuzemska, což se dotkne například i oceňovaného režiséra Jana Hřebejka a jeho projektu Víťaz, který se na streamovací platformu nedostane. Sám Hřebejk se pro server Aktuálně vyjádřil v tom smyslu, že předpokládá prodej seriálu jiné společnosti.

Dobrý den, aktuálně pracujeme na propojení služeb HBO Max a Discovery+, v důsledku čehož může dojít k některým změnám služby a společně s tím i k odstranění vybraných titulů. Děkujeme za pochopení. — HBO Max Česko a Slovensko (@hbomaxczsk) July 4, 2022

V nabídce HBO Max prozatím zůstávají tituly jako Mamon, Pustina, Hořící keř, Terapie, Až přijde válka či Síla a Dálava. Není ovšem vyloučeno, že i ty z nabídky postupně vymizí. Za lokální produkcí HBO stála dlouhých 12 let Tereza Polachová, které by se škrty a propouštění zaměstnanců dotknout nemělo, avšak jakou úlohu bude mít kreativní ředitelka do budoucna, to není prozatím jasné. Doufejme, že HBO svou pozici přehodnotí a v budoucnu opět nastartuje lokální tvorbu – se škrty se totiž počítá také v České televizi, což by na český filmový průmysl mohlo mít velký dopad.