Z Londýna do New Yorku za 3,5 hodiny. Soukromý nadzvukový letoun může přepsat historii

Poté, co byl nadzvukový letoun Concord kolem roku 2003 zakázán ve Spojeném Království, už spousta lidí nevěřila, že by se nadzvukové cestování ještě někdy vrátilo. Nejen, že bylo příliš drahé, ale bylo také velmi hlučné, a nakonec bylo označeno za nepraktické. Technologie se však vyvíjí a dnes, o dvě dekády později, přichází společnosti Boom Supersonic s nadějí, že tento sen znovu ožije.

Jejich testovací letoun XB-1 právě úspěšně dokončil první dva testovací nadzvukové lety. Poslední proběhl teprve včera a jeho záznam si můžete prohlédnout ve videu výše. Dnešní letecká doprava by se dost možná mohla již brzy změnit, respektive výrazně zrychlit. Pokud půjdou plány hladce, otevře se veřejnosti cestování až 2 000 km/h.

Here’s a closer look at XB-1 Flight 12, filmed at the Mojave Air & Space Port—and over the Bell X-1 Supersonic Corridor—in Mojave, California. pic.twitter.com/d9nH3E5QzH

Time flies. Less than 2 weeks ago, we made aviation history with XB-1’s first supersonic flight.

Jedním z velkých problémů při cestování Concordem byl sonický třesk. Obrovský hluk, který způsoboval při svém letu byl důvodem, proč mohl létat nadzvukovou rychlostí pouze nad oceány. Boom Supersonic ale tvrdí, že našli způsob, jak tento problém vyřešit. Nová technologie nazvaná Boomless Cruise by měla umožnit let nadzvukovou rychlostí bez nepříjemného zvuku pro lidi pod trasou letadla. Pokud se to potvrdí v praxi, mohlo by to znamenat návrat nadzvukového cestování i nad pevninou.

✅ New top speed: Mach 1.18 (671 KTAS, 772 MPH) ✅ New max altitude: 36,514 ft. ✅ 3 supersonic runs,… pic.twitter.com/RPLiaVdq1v

Today, Chief Test Pilot Tristan “Geppetto” Brandenburg safely and successfully achieved supersonic speed during XB-1’s 13th and final test flight.

Ale XB-1 je jen začátek. Dle dostupných informací má Boom Supersonic v plánu ještě jeden speciální letoun s názvem Overture. Ten má nabídnout přepravu až 80 cestujících rychlostí Mach 1,7. Jedná se přitom o rychlost až dvojnásobně větší, než má klasické dopravní letadlo.

Představte si klasický let, ve kterém cesta z New Yorku do Londýna trvá 6,5 hodiny. S Overture by vám přitom trval jen 3,5 hodiny. To znamená, že byste mohli dopoledne posnídat v New Yorku a odpoledne si dát oběd v Londýně, aniž byste byli unavení z dlouhého letu. Boom Supersonic už má dokonce pro svůj nadzvukový letoun zákazníky. American Airlines, United Airlines a Japan Airlines si dohromady objednaly nebo předobjednaly zhruba 130 kusů. To ukazuje, že trh na takové cestování rozhodně existuje.

Imagine supersonic flight with no audible sonic boom on the ground. It’s possible on Overture.

Today, we announced Boomless Cruise, which enables flights up to 50% faster over land.

We demonstrated Boomless Cruise during XB-1’s recent supersonic runs—opening the door to… pic.twitter.com/N6JI3oH307

— Boom Supersonic (@boomaero) February 10, 2025