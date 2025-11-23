Z finanční katastrofy se stala nejoblíbenější slevová akce roku. Kde se vzal Black Friday jak ho známe dnes?

Pod pojmem „Black Friday” si asi většina představí nákupní šílenství, přeplněná obchodní centra a vánoční dárky za výhodné ceny. Zapojují se do něj stovky společností po celém světe, včetně těch technologických jako je Huawei, a svým zákazníkům nabízejí exkluzivní nabídky. Historie „černého pátku” je každopádně trochu jiná a možná vás překvapí, že s akčními cenami nemá ve své podstatě nic společného.
Panika na burze a krach trhu se zlatem v 19. století
Víte, kde se Black Friday vlastně vzal? Zatímco většina z nás ho má dnes spojený se záplavou slev, jeho původ sahá daleko do historie. A do nákupní horečky má překvapivě opravdu daleko. První zmínky o takzvaném „černém pátku“ pocházejí z roku 1869, kdy Spojenými státy otřásl prudký krach trhu se zlatem. Finančníci James Fisk a Jay Gould se tehdy pokusili uměle vyhnat cenu skoupeného národního zlata, aby následně zbohatli na jeho prodeji. Výsledkem však byla panika na burze a krach, který přišel v pátek 24. září 1869.
Výraz „černý pátek“ se později objevoval i v jiných historických souvislostech. V roce 1929 označoval krach na newyorské burze, největší burzovní propad v dějinách a který se stal jedním ze spouštěčů Velké hospodářské krize.
Slevy po Díkůvzdání a nákupní šílenství ve Filadelfii
Kořeny jeho dalšího možného původu sahají do 50. let minulého století do Filadelfie. V tomto případě se pojem „černý pátek“ netýkal krachu na burzovním trhu, ale označoval den následující po americkém Díkůvzdání. Tehdy město každoročně zaplavily davy lidí z předměstí, kteří vyráželi nakupovat zlevněné zboží, a turisté mířící na velkolepé utkání mezi armádou a námořnictvem. Tamní policisté začali tento chaotický den označovat jako „Black Friday”.
Obrovského náporu zákazníků se však rozhodli využit obchodníci, kterým situace přirozeně hrála do karet, a „černý pátek“ přetavili ve svůj prospěch. Význam Black Friday se tak postupně začal posouvat k pozitivnímu, protože symbolizoval přechod z červených čísel do černých – čili do zisku.
„Černý pátek“, jak ho známe dnes
Dnes už Black Friday neprobíhá pouze v jeden pátek. Postupně se k němu přidávají další akce jako například Cyber Monday, nebo firmy slevové akce prodlužují na celý měsíc. Pro mnohé tak Black Friday odstartovává vánoční sezónu, protože představuje ideální příležitost k nákupu dárků za příjemné ceny. Do tohoto trendu se již několikátým rokem zapojuje také technologická firma Huawei, která své produkty zlevňuje i o několik desítek procent.
Pokud tedy plánujete svým nejbližším nadělit pod stromeček chytré hodinky, tablet nebo třeba sluchátka, je ten pravý čas. Prohlédněte si výběr z exkluzivní slevové nabídky od Huawei, kde najdete smartwatch pro každého – na své si přijdou aktivní turisté, fitness sportovci i ti, kteří chtějí věnovat extra péči svému zdraví. Nakupovat můžete až do konce listopadu a zbytek akčních produktů pak najdete na oficiálních stránkách Huawei.
