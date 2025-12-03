Youtuber MKBHD se svou aplikací tvrdě narazil, po roce ukončuje její provoz

- Marques Brownlee přibližně po roce ukončuje provoz své aplikace Panels
- Ta měla za úkol přinést (nejen) jeho divákům přístup k exkluzivním tapetám
- Od počátku ale přitahovala kontroverze, které bránily jejímu většímu rozšíření
Vyvinout vlastní aplikaci není nic jednoduchého, nicméně není to ten nejsložitější úkol, který před každým vývojářem stojí. Ten spočívá v tom, jak zvládne danou aplikaci představit uživatelům tak, aby ji chtěli využívat, pokud možno každý den. V tomto vám kolikrát nepomůže ani velké jméno, se kterým se marketing dělá o poznání snadněji. Přesvědčit se o tom na vlastní kůži mohl také známý technologický youtuber Marques Brownlee, známý též pod svou přezdívkou MKBHD.
Konec aplikace známého technologického youtubera
Ten přibližně před rokem s velkou pompou představil vlastní aplikaci s názvem Panels, která měla jednoduchý úkol – přinést uživatelům zajímavé tapety na chytré telefony, tablety a počítače, a to přímo od samotných umělců. Jak se ale záhy ukázalo, ve svých kalkulacích se notně přepočítal. Uživatelé mu totiž velmi rychle vyčetli některé přešlapy, především pak ten v podobě poměrně vysoké ceny předplatného, které zpřístupňovalo tapety v plném rozlišení.
Aplikace Panels proto bude 31. prosince ukončena, sotva rok po svém kontroverzním spuštění. „Při vývoji naší první aplikace jsme udělali chyby a nakonec se nám nepodařilo ji proměnit v mou vizi,“ řekl Brownlee ve videu na YouTube kanálu MKBHD. „Na začátku tohoto roku došlo ke změně složení vývojového týmu a navzdory našemu maximálnímu úsilí přivést spolupracovníky, kteří by sdíleli naši vášeň a vizi, se nám nepodařilo najít ty správné lidi,“ uvádí se ve zprávě na webových stránkách Panels. „Raději než udržovat aplikaci v provozu, aniž bychom ji mohli rozvíjet tak, jak jsme si původně představovali, jsme usoudili, že bude nejlepší s ní úplně skončit.“
Všechna uživatelská data budou po ukončení aplikace smazána a Brownlee plánuje uvolnit kód Panels jako open source a zpřístupnit jej na GitHubu. Všechna předplatná budou automaticky zrušena, jakmile bude aplikace stažena z obchodů s aplikacemi, a refundace za aktivní předplatná budou vyplaceny po 31. prosinci. Ani velké jméno, jakým je MKBHD, jednoduše není zárukou úspěchu.