Youtuber MKBHD má vlastní mobilní aplikaci. Je předražená, vysmáli se mu fanoušci

Youtuber Marques Brownlee, známější pod zkratkou MKBHD, je na technologickém poli velmi dobře známou osobností. Jeho kanál odebírá v době psaní článku 19,5 milionů odběratelů, přičemž dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější technologické youtubery současnosti. Jak se ale říká, i mistr tesař se někdy utne. V jednom z posledních videí se MKBHD rozhodl začít propagovat svou novou aplikaci s názvem Panels. Ta byla vytvořena s poměrně bohulibou činností, tedy přinést uživatelům možnost stáhnout si některé z povedených tapet na telefony, tablety či počítače, které MKBHD ve svých videích využívá.

Může se zdát, že se na tomto nedá příliš mnoho zkazit, ostatně aplikace, která sdružuje tapety, je jedna z těch jednodušších. Jenže MKBHD se rozhodl pro poněkud kontroverzní rozhodnutí. Aplikaci Panels si sice můžete stáhnout zdarma, avšak dostanete přístup pouze k omezenému výběru tapet, které navíc nebudete moci stáhnout v plném rozlišení. Pokud chcete mít přístup k plné digitální knihovně a stahovat tapety bez jakéhokoli omezení, budete muset zaplatit. To by se ještě dalo skousnout, nicméně cena, kterou si známý youtuber stanovil, je mírně řečeno vysoká. Navíc se nejedná o jednorázovou platbu, ale o předplatné.

Part of building in public is getting mass feedback immediately, which is pretty dope. Almost exactly like publishing a YouTube video

First thing we're doing is fixing the excessive data disclosures, as people rightfully brought up. For transparency, we'd never actually ask for…

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 24, 2024