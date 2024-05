Jak Apple testuje odolnost svých produktů? Známý youtuber to natočil na kameru

Jeden z nejznámějších kanálu na platformě YouTube – Marques Brownlee (MKBHD) – dostal pozvánku od společnosti Apple do speciálního centra, kde probíhá interní testování odolnosti jablečných produktů dávno předtím, než zamíří do prodeje. K vidění bylo hned několik unikátních strojů a testovacích zařízeních.

První testovací místnost se věnuje vodě, a to konkrétně tomu, jak proud vody dopadá na povrch telefonu (ale může jít i o jiný produkt). iPhone je umístěn na piedestalu a speciální půlkruhové rameno s 13 stříkačkami oplachuje mobil různě intenzivním proudem vody. V dalších místnostech Apple simuluje déšť nebo proud hasičské hadice. Opravdu impozantní.

I recently got to visit some Apple labs where they durability test new iPhones before they come out, and learned a few things (🧵THREAD)

#1: Have you actually seen how they water test phones for IP ratings? (video) pic.twitter.com/Qh3hfmlmdn

