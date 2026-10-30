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YouTube Premium hlásí rekordní počet předplatitelů: nevadí ani časté zdražování

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 30. 10. 6:30
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Logo platformy YouTube v moři peněz
  • Předplatné YouTube Premium před nedávnou dobou opět zdražilo
  • Ani to ale nezabránilo dalšímu přílivu nových předplatitelů
  • Dle finanční zprávy Googlu si tuto službu platí již 150 milionů uživatelů

Předplatné YouTube Premium je po reklamách druhým zdrojem příjmů Googlu z platformy YouTube a jde o službu, která dává smysl. Jejím placením vypnete všechny otravné reklamy v rámci přehrávání na YouTube, dále vám zpřístupní stahování obsahu pro pozdější přehrávání nebo umožňuje aplikaci fungovat i na vypnuté obrazovce telefonu. I když předplatné Premium nedávno opět zdražilo, Google nyní reportoval další nárůst uživatelů.

YouTube Premium opět zdražilo

Google zveřejnil své oficiální finanční výsledky za třetí čtvrtletí tohoto roku (Q3 2026) a mimo ně jsme se dočkali i pohledu na stav služby YouTube Premium. Ta vstoupila do Česka v roce 2019 a při svém uvedení stála 179 korun pro jednotlivé osoby a 269 korun za rodinné předplatné. Od té doby ale bylo předplatné několikrát zdraženo a poprvé k tomu došlo v roce 2024.

Služba YouTube
Služba YouTube (Ilustrační obrázek)

V té době došlo k navýšení cen na 209 korun (u rodinného předplatného na 389 korun) a prozatím poslední vlna zdražování se udála v srpnu tohoto roku. Aktuální ceny jsou následující – individuální tarif vychází na 239 korun, rodinné předplatné stojí 459 korun a studentské předplatné je za 149 korun. Google tedy zdražuje poměrně často, ale ani to nebrání přílivu nových předplatitelů.

Počet předplatitelů roste

Dle aktuálních dat má předplatné YouTube Premium (spolu s YouTube Music Premium) celosvětově přes 150 milionů uživatelů, což je oproti jaru 2026 nárůst o 25 milionů. To rozhodně není zanedbatelné, nicméně je nutno dodat, že jde o celkový počet uživatelů, tedy i těch, kteří se nacházejí ve zkušebním bezplatném období.

YouTube Premium
YouTube Premium

Ti ale byli zahrnuti i v minulé statistice s již zmíněnými 125 miliony předplatitelů, takže je evidentní, že počet uživatelů opravdu roste. Je ale otázkou, jak dlouho budou předplatitelé častý nárůst cen akceptovat a až čas ukáže, kde leží hranice toho, co jsou ochotni tolerovat. Další statistiky týkající se počtu předplatitelů budou určitě velmi zajímavé.



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Google vyvažuje zdražování bonusy

Pravdou je, že Google se snaží předplatné Premium vylepšovat a doplňuje jej o zajímavé bonusy. V příštím roce se mohou jeho předplatitelé těšit na přístup do platformy Peacock Premium a mluví se také o příchodu audioknih. Otázkou ale je, zda další potenciální zdražování tento růst uživatelů rázně neukončí a YouTube Premium nezačne uživatele spíše ztrácet.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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