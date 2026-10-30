YouTube Premium hlásí rekordní počet předplatitelů: nevadí ani časté zdražování

- Předplatné YouTube Premium před nedávnou dobou opět zdražilo
- Ani to ale nezabránilo dalšímu přílivu nových předplatitelů
- Dle finanční zprávy Googlu si tuto službu platí již 150 milionů uživatelů
Předplatné YouTube Premium je po reklamách druhým zdrojem příjmů Googlu z platformy YouTube a jde o službu, která dává smysl. Jejím placením vypnete všechny otravné reklamy v rámci přehrávání na YouTube, dále vám zpřístupní stahování obsahu pro pozdější přehrávání nebo umožňuje aplikaci fungovat i na vypnuté obrazovce telefonu. I když předplatné Premium nedávno opět zdražilo, Google nyní reportoval další nárůst uživatelů.
YouTube Premium opět zdražilo
Google zveřejnil své oficiální finanční výsledky za třetí čtvrtletí tohoto roku (Q3 2026) a mimo ně jsme se dočkali i pohledu na stav služby YouTube Premium. Ta vstoupila do Česka v roce 2019 a při svém uvedení stála 179 korun pro jednotlivé osoby a 269 korun za rodinné předplatné. Od té doby ale bylo předplatné několikrát zdraženo a poprvé k tomu došlo v roce 2024.
V té době došlo k navýšení cen na 209 korun (u rodinného předplatného na 389 korun) a prozatím poslední vlna zdražování se udála v srpnu tohoto roku. Aktuální ceny jsou následující – individuální tarif vychází na 239 korun, rodinné předplatné stojí 459 korun a studentské předplatné je za 149 korun. Google tedy zdražuje poměrně často, ale ani to nebrání přílivu nových předplatitelů.
Počet předplatitelů roste
Dle aktuálních dat má předplatné YouTube Premium (spolu s YouTube Music Premium) celosvětově přes 150 milionů uživatelů, což je oproti jaru 2026 nárůst o 25 milionů. To rozhodně není zanedbatelné, nicméně je nutno dodat, že jde o celkový počet uživatelů, tedy i těch, kteří se nacházejí ve zkušebním bezplatném období.
Ti ale byli zahrnuti i v minulé statistice s již zmíněnými 125 miliony předplatitelů, takže je evidentní, že počet uživatelů opravdu roste. Je ale otázkou, jak dlouho budou předplatitelé častý nárůst cen akceptovat a až čas ukáže, kde leží hranice toho, co jsou ochotni tolerovat. Další statistiky týkající se počtu předplatitelů budou určitě velmi zajímavé.
Google vyvažuje zdražování bonusy
Pravdou je, že Google se snaží předplatné Premium vylepšovat a doplňuje jej o zajímavé bonusy. V příštím roce se mohou jeho předplatitelé těšit na přístup do platformy Peacock Premium a mluví se také o příchodu audioknih. Otázkou ale je, zda další potenciální zdražování tento růst uživatelů rázně neukončí a YouTube Premium nezačne uživatele spíše ztrácet.