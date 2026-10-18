Google tvrdí, že kvůli požadavkům Bruselu musí z hledání odstranit ceny hotelů a letenek

- Komise s Googlem jedná o tom, co se ve vyhledávání a v Obchodě Google Play přesně změní
- Google podle Komise už upravuje zobrazení výsledků i poplatky pro vývojáře
- Zda to postačí, Brusel teprve posoudí, a to i podle názorů firem z trhu
Evropská komise jedná s Googlem o změnách, které má firma po červencové pokutě provést. Dialog ve středu potvrdil agentuře Reuters mluvčí Thomas Regnier, výsledek ale předjímat nechtěl. Podle Komise už Google začal měnit podobu výsledků vyhledávání a oznámil úpravy poplatků pro vývojáře v Obchodě Google Play, z nichž část už zavedl.
Dva účty od Bruselu
Komise Googlu 23. července uložila dvě pokuty podle DMA, evropského nařízení o digitálních trzích. Pokutu 460 milionů eur dostal za to, že ve vyhledávání zvýhodňoval vlastní nákupní, hotelové, dopravní a sportovní výsledky před konkurenčními službami. Dalších 430 milionů eur mu Brusel naúčtoval kvůli vývojářům aplikací, kterým bránil odkazovat zákazníky na levnější nabídky mimo Obchod Google Play, třeba na vlastní weby nebo do jiných obchodů. Pro Google šlo o první postih podle DMA.
Rozhodnutí Googlu navíc nařizuje, aby se ve vyhledávání choval k rivalům spravedlivě a vývojářům dovolil volně nabízet cesty k nákupu i mimo svůj obchod. Na nápravu dostal šedesát dní, které uplynuly v září, a za nesplnění mu hrozí pravidelné penále až do pěti procent průměrného denního celosvětového obratu.
Podle Googlu se produkty kazí
Internetový obr rozhodnutí kritizoval. Kent Walker, prezident Googlu pro globální záležitosti, v červenci uvedl, že firma musí kvůli požadavkům z vyhledávání odstranit funkce v reálném čase, třeba okamžité ceny a dostupnost hotelů, letenek a restaurací. V Obchodě Google Play podle něj musí zeslabit bezpečnostní ochrany.
Brusel ale přirozeně mluví o pokroku. Už v červenci uznal, že Google úpravy navrhl a začal je testovat, a teď slibuje, že opatření posoudí a vyslechne i firmy z trhu a další dotčené strany.
Nejen hotely a aplikace
Komise už v červenci vzala na vědomí, jak chce Google uplatnit principy rozhodnutí na funkce AI Overviews a AI Mode, a dialog o nich pokračuje. Google má s Bruselem otevřený i další spor kolem DMA. Komise v něm zkoumá, jestli vyhledávání neznevýhodňuje stránky zpravodajských vydavatelů, a podle Bloombergu firma v květnu předložila nabídku změn, aby se další pokutě vyhnula.