YouTube má skvělou AI novinku pro tvůrce. Už nebudete muset řešit autorská práva

YouTube spustil nástroj pro tvorbu hudby do pozadí videa pomocí AI

Hudbu si můžete nechat vygenerovat jednoduše podle popisu, a to zcela zdarma

Vhodné pro vlogy, tutoriály i delší videa a bez obav z autorských práv

Pokud už jste někdy zveřejňovali video na YouTube tak jistě víte, jak nepříjemné je, když vám kvůli hudbě video zablokují nebo ho zpětně zmonetizuje držitel licence. Právě tohle YouTube konečně řeší a to rovnou ve velkém stylu. Nový nástroj s názvem Music Assistant vám umožní vytvořit si vlastní hudbu doslova na přání. Zcela legálně, zcela zdarma.

Napište svůj požadavek a AI vám složí hudbu

Hudba podle vaší nálady? Není problém. Stačí zadat textový popis (třeba “relaxační lo-fi hudba do pozadí vlogu” nebo “epická filmová hudba pro finální část cestovatelského videa”) a AI vám během pár vteřin vytvoří hned několik skladeb. Vy si pak jednoduše vyberete tu, která vám nejvíc sedne.

Celý proces je neskutečně jednoduchý a především rychlý. Tvůrci tak nemusí trávit hodiny hledáním hudby nebo se obávat, že jim YouTube video stáhne. Tohle je zkrátka obrovský pomocník pro každého, kdo tvoří obsah.

Nástroj je zatím dostupný jen pro vybranou skupinu tvůrců v rámci platformy Creator Music. Pokud mezi ně zatím nepatříte, nezoufejte. YouTube totiž přislíbil, že se novinka již brzy dostane i k dalším tvůrcům, takže je dost pravděpodobné, že ji časem bude moct vyzkoušet každý.

YouTube launches AI music tool that makes copyright-free video soundtracks https://t.co/lPNJB9spYi — Kenta🇯🇵(所属アーティスト募集中、レーベル・マネジメント開始予定) (@harry_kenta) April 11, 2025

Možná si říkáte, že hudba vytvořená AI nemůže znít tak dobře jako ta od profesionálního skladatele. Překvapivě však nejspíš zní, přičemž první reakce testerů jsou velmi pozitivní. Skladby jsou kvalitní, atmosférické, a hlavně přizpůsobené tomu, co opravdu potřebujete. Navíc si je můžete upravit nebo je kombinovat s dalšími nástroji pro úpravu zvuku.

Tvůrci se právem radují

Reakce komunity? Obrovské nadšení. Mnoho tvůrců totiž roky doufalo, že platforma přijde s něčím, co by jim konečně usnadnilo práci s hudbou. A přesně tohle YouTube udělal. Navíc to není jen nějaká AI hračka, ale funkční nástroj, který má reálný dopad na každodenní tvorbu.

YouTube plánuej dále vyjednávat s hudebními vydavatelstvími, aby mohl AI učit na širší škále profesionální hudby. Cílem je nabídnout ještě více stylů a žánrů. Vývojářům je jasné, že AI ve světě hudby zůstane a YouTube chce být v tomto směru průkopníkem, v žádném případě nechce být pozadu.

Autor článku David Dohnal Fanoušek technologií a fotbalu, který ve volném čase rád chodí aktivně cvičit. Mým idolem je Dwayne Johnson.