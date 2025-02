YouTube chystá levnější předplatné bez reklam. Má to ale jeden podstatný háček

Společnost Google by měla brzy představit levnější verzi předplatného YouTube Premium

Nová úroveň s názvem Premium Lite má nabídnout divácký zážitek bez reklam s výjimkou hudebních videí

Předplatné už se několik měsíců testuje na vybraných trzích, brzy bychom se měli dočkat oficiálního oznámení

Technologický gigant Google by měl už brzy spustit novou, levnější verzi předplatného YouTube Premium s výmluvným přídomkem „Lite“. Novinka bude cílit především na uživatele, kteří na YouTube nesledují hudební videa. Levnější stupeň předplatného totiž podle agentury Bloomberg, která zprávu zveřejnila jako první, nabídne sledování většiny videí bez reklam. Výjimkou mají být právě hudební videa, u nichž se předplatitelé Premium Lite reklamním sdělením nevyhnou.

YouTube Premium Lite už se testuje

YouTube v současné době nabízí pouze jednu verzi předplatného Premium, která v Česku stojí 209 korun měsíčně a umožňuje sledovat veškerý obsah bez reklam. Kdy a zda vůbec bude novinka dostupná tuzemským zákazníkům, není v tuto chvíli jasné. Testovací provoz už má ale nový plán za sebou. „Ve snaze poskytnout uživatelům větší výběr a flexibilitu jsme na několika trzích testovali novou verzi předplatného YouTube Premium, která uživatelům umožňuje sledovat většinu videí bez reklam,“ potvrdil Bloombergu existenci nového plánu mluvčí YouTube.

Oznámení se blíží

Technologický magazín The Verge uvádí, že tarif Premium Lite se již několik měsíců testuje na vybraných mezinárodních trzích. Nyní by se měl podívat mnohem větší množství trhů, přičemž svůj debut si odkroutí také ve Spojených státech, Austrálii, Německu a Thajsku. K oficiálnímu oznámení levnějšího plánu by podle zdrojů agentury Bloomberg mělo dojít už brzy.

Informace o nové úrovni předplatného navazují na tvrzení zástupců YouTube ze začátku tohoto měsíce, že ve Spojených Státech má YouTube nově větší sledovanost na televizních obrazovkách než na mobilních telefonech.