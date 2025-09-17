YouTube blokuje AdBlock: youtuberům kvůli tomu klesají počty zhlédnutí

- Youtubeři v poslední době zaznamenali pokles počtu zhlédnutí od uživatelů používající počítače
- Jedním z možných vysvětlení je boj oblíbené videoplatformy s blokátory reklam
- Tuto skutečnost služba nepřímo potvrdila
Reklamy na internetu má rád patrně jen málokdo z nás. Ostatně někdy umí být pořádně otravné. Na druhou stranu ale díky nim přímo neplatíme za celou řadu obsahu, u kterého jsme si navykli, že je zkrátka „zdarma“, případně tímto způsobem lze snadno podpořit tvůrce obsahu, třeba na platformě YouTube. Někteří uživatelé se nicméně s realitou toho, že nejeden server či youtuber z reklam žije, nehodlají smířit a aktivně reklamy blokují skrze různé pluginy v rámci prohlížeče.
Blokátory reklam mají negativní dopad na youtubery
Za poslední měsíc hlásí mnoho youtuberů podstatný pokles počtu zhlédnutí svých videí, v rámci čehož se vyrojilo hned několik teorií vzhledem k tomu, že se oblíbená videoplatforma k tomuto problému přímo nevyjádřila. Od poloviny srpna si řada youtuberů povšimnula, že počet jejich zhlédnutí je nižší než dříve, v některých případech dokonce došlo k velmi výraznému poklesu. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je patrně skutečnost, že YouTube nezapočítává správně zhlédnutí u uživatelů, kteří mají zapnutý blokovač reklam.
Mezi prvními si toho povšimnul Josh Strife Hayes, který zaregistroval, že počet zhlédnutí na televizích, telefonech a tabletech zůstává stabilní, zatímco počet zhlédnutí na počítačích od poloviny srpna klesl přibližně o 50 procent. TechLinked, kanál patřící do rodiny Linus Tech Tips, potvrdil podobná čísla ve svých statistikách. To odpovídá jednomu z možných vysvětlení, které platforma sama naznačila v prohlášení o nižším počtu zhlédnutí.
„Diváci používající blokátory reklam a jiné nástroje pro blokování obsahu: Blokátory reklam a jiné rozšíření mohou ovlivnit přesnost vykazovaných počtů zhlédnutí. Kanály, jejichž publikum zahrnuje vyšší podíl uživatelů využívajících tyto nástroje, mohou zaznamenat větší výkyvy v návštěvnosti související s aktualizacemi těchto nástrojů,“ uvádí Google. Zmínka od YouTube, že blokátory reklam mohou ovlivnit přesnost vykazovaných počtů zhlédnutí, rozhodně naznačuje, že je to možné, i když se nejedná o jednoznačné potvrzení.