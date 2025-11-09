TOPlist

Xiaomi uvádí na trh skvělou magnetickou powerbanku. Má větší kapacitu než ta od Applu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 9. 11. 12:00
Xiaomi Powerbanka
  • Xiaomi posílá do Evropy svoji kompaktní powerbanku Super Slim Magnetic Power Bank 5000
  • Má tenké a lehké tělo, dobíjet umí kabelem i bezdrátově
  • Integrovaný akumulátor s kapacitou 5 000 mAh se pyšní dlouhou životností

Značka Xiaomi začíná v Evropě prodávat svoji hliníkovou tenkou powerbanku Super Slim Power Bank, která byla v Číně představena v červenci letošního roku. Oproti vysokokapacitním zásobárnám energie je toto příslušenství drobnější – neslouží totiž k několikanásobnému dobíjení smartphonu, ale spíše k jeho průběžnému „přikrmování“. Zařízení disponuje magnetickým prstencem, díky kterému je možné připevnit jej na záda smartphonu a dobíjet jej doslova za pochodu.

Praktická powerbanka s magnety

Powerbanka od Xiaomi je sympaticky kompaktní – má fyzické rozměry 102 × 69,6 × 8,7 mm a hmotnost 122 gramů. Tělo je vyrobené převážně z hliníku, který nabízí jednak vysokou fyzickou odolnost, a také účinný odvod tepla. K dispozici budou čtyři barevné varianty – modrá, zlatá, fialová a černá.

Bezdrátová powerbanka Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000
Bezdrátová powerbanka Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000

Powerbanku lze použít k dobíjení jednoho nebo dvou zařízení najednou, a to buď kabelem nebo bezdrátově – v prvním případě je maximální výkon 22,5 wattů, v druhém 15 wattů. Díky silným 17 neodymovým magnetům je možné toto příslušenství připevnit na záda smartphonu a průběžně jej dobíjet, aniž by kdekoliv překážely kabely. Dobíjet lze nejen smartphony od Xiaomi, ale od libovolných značek včetně iPhonů.

Uvnitř powerbanky se ukrývá akumulátor na bázi oxidu kobaltito-litného, jehož kapacita činí 5 000 mAh, úroveň nabití prozrazují diody v blízkosti USB-C portu. Xiaomi se chlubí, že i po 300 nabíjecích cyklech si baterie udrží 80 procent svojí původní kapacity.

Cena a dostupnost

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 lze již nyní koupit ve Španělsku, kde se prodává za 22 eur (asi 550 korun vč. DPH). Doufejme, že se toto příslušenství dostane i na český trh. V tuto chvíli se u nás stále prodává předchozí generace, a to za cenu 599 korun.

Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

