Xiaomi tento týden odhalí vlastní mobilní čipset. Vyrovná se nejvýkonnějším Snapdragonům

Společnost Xiaomi pořádá tento týden tiskovou konferenci, na které představí několik produktů pro čínský trh. Odhalen by měl být smartphone Xiaomi 15S Pro a tablet Xiaomi Pad 7 Ultra, ovšem tou nejzajímavější novinkou se pravděpodobně stane mobilní čipset XRING 01, který podle posledních informací nebude mít vůbec nízké ambice. Zahájí Xiaomi postupný odklon od Snapdragonů?

To, že Xiaomi tento týden představí čipset XRING 01, není žádné tajemství – čínský výrobce se jeho příchodem chlubí v oficiálních upoutávkách, ve kterých prozrazuje některé drobné detaily. Oficiálně si můžeme potvrdit, že čip byl vyvinutý a navržený společností Xiaomi, bude vyráběn druhou generací 3nm procesu a obsahovat 19 miliard tranzistorů.

Xiaomi XRING O1, which took 4 years to develop, adopts the second generation 3nm process, with 19 billion transistors. The R&D investment is 13.5 billion, and the R&D team exceeds 2,500 people. pic.twitter.com/8ABDqfcT9v

