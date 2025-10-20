TOPlist

Xiaomi teď seženete extra levně. Nový Xiaomi 15T vás vyjde o 5 500 Kč méně

PR článek
20. 10. 17:23
Smartphone Xiaomi 15T

Právě startují dva týdny, kdy můžete pořídit bestseller od Xiaomi supervýhodně. Při nákupu novinek Xiaomi 15T a 15T Pro se vám totiž vrátí až 3 500 Kč zpět ve formě cashbacku. Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti můžete navíc využít i výkupní bonus a ISIC slevu, díky čemuž cena novinek klesne na rekordně nízkou laťku, a vy tak ušetříte až 7 144 Kč. Akce platí od dnešního dne a končí 2. listopadu, anebo vyprodáním zásob, proto se nevyplatí čekat.

Vlajkový výkon jen za 10 990 Kč

Nová řada Xiaomi 15T přináší výbavu, kterou byste čekali spíš u telefonů za víc než dvacet tisíc. Hlavními lákadly nových Xiaomi 15T a 15T Pro jsou bezesporu foťáky s optikou Leica. U vyššího modelu se úplně poprvé setkáme i s novým 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 5x optickým zoomem, což oceníte třeba při focení památek nebo momentek, které se nachází dál od vás. Kromě foťáků se modely mohou pyšnit i vlajkovým čipsetem Dimensity 9400+, anebo velkou 5 500mAh baterií s podporou rychlého 90W nabíjení.

Úplně nejvýhodněji teď pořídíte Xiaomi 15T Pro, na který uplatníte ten nejvyšší cashback 3 500 Kč. Pokud využijete i výkupní bonus, vyjde na pouhých 14 490 Kč místo jeho běžné ceny 20 990 Kč. U základních 15T modelů na vás čeká cashback 2 500 Kč, takže i ty vychází skvěle.

Ceny modelů po odečtení casbacku a bonusu:

Po nákupu telefonu máte 14 dní na registraci zde. Následuje až 21denní schvalovací lhůta, po které vám automaticky přijde bonus na účet, který jste při registraci uvedli.

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany.

