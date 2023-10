Xiaomi Smart Band 8 recenze: nový design a řada praktických vylepšení

Nová generace fitness náramku od Xiaomi opět stanovuje laťku konkurenci

Čínský výrobce tentokrát změnil vzhled a přidal několik žádaných funkcí

Za cenu 1 090 Kč půjde opět o bestseller

Další rok, další Xiaomi Mi Band… tedy teď už vlastně Smart Band, opět to nejlepší v dané kategorii na trhu. Takto by šlo shrnout posledních několik let, po které čínská společnost Xiaomi vydává svůj dnes již legendární fitness náramek Smart Band (Mi Band). Ten pravidelně přichází v nové verzi, jež je zase o něco lepší než ta předchozí. Stačí ale tentokrát na konkurenci, nebo Xiaomi už v případě náramku Band 8 došel dech?

Design prošel mírnou, ale příjemnou změnou

Na první pohled se to nemusí netrénovanému oku zdát, ale Band 8 prošel poměrně zajímavou designovou proměnou. Ta je patrná u jednolitého těla, které se tentokrát nevsazuje do silikonového řemínku či jiné alternativy, ale spoléhá se na zacvakávací mechanismus. Díky němu nabídne Xiaomi Band 8 mnohem elegantnější vzhled oproti předchůdcům, na druhou stranu tím ovšem padá kompatibilita s předchozími řemínky. Pokud jich tedy máte v zásobě spoustu z předchozích let, čeká vás obměna.

Špatně nepůsobí ani lesklé plastové tělo, do kterého je na horní straně zasazen displej, zatímco na spodní straně najdeme dýnko z matného plastu, nezbytné senzory a dvojici pinů pro nabíjení. I ty prošly proměnou a kvůli tomu již není náramek kompatibilní s předchozími nabíječkami. Jako v minulých letech i tentokrát se Band 8 spoléhá na magnetické uchycení, které drží nabíjecí konektor na místě a zároveň vás nenechá jej umístit špatně.

Až na tyto změny, které lze označit spíše za evoluci než revoluci, je Band 8 stále tím spolehlivým držákem od Xiaomi. Na zápěstí nepůsobí nepatřičně, a pokud jej doplníte o stylový řemínek z kůže či kovu, ostudu vám rozhodně neudělá. Na zápěstí je totiž Band 8 stále velmi pohodlný a po chvíli ani nebudete vědět, že jej máte na ruce. Rozměry se tentokrát zastavily na 48 × 22,5 × 11 milimetrů a hmotnost s řemínkem činí 27 gramů. Xiaomi tentokrát myslelo i na dámy, tudíž je Band 8 k dispozici rovnou ve dvou barevných variantách – decentní černé a odvážnější zlaté.

Parametry konečně přináší vytoužené vylepšení

Prim zde opět hraje AMOLED displej, který dostal velikost 1,62″, rozlišení 192 × 490 pixelů (jemnost 326 ppi), a maximální jas až 600 nitů. Jak bývá zvykem, i tentokrát se jedná o špičkový panel, který je dostatečně jemný, výrazně barevný a příkladně čitelný na přímém sluníčku. Samozřejmě nechybí ani funkce Always-on, která by na můj vkus mohla být o něco málo více podsvícená. Nejzajímavější novinkou je konečně přítomnost senzoru pro automatickou regulaci jasu, jehož absence byla častou výtkou u předchozích generací.

O spojení s telefonem se stará Bluetooth ve verzi 5.1, přičemž náramek je kompatibilní jak s Androidem 6.0 a vyšším, tak s iOS 12 a novějším. Spojení bylo po většinu času bezproblémové, nicméně v případě iOS docházelo příležitostně k výpadkům spojení i přes to, že náramek měl všechna možná povolení. Android byl naproti tomu zcela bez problémů. Náramek vás upozorní také na příchozí telefonní hovory, ty ale můžete pouze přijmout či odmítnout – odbavit je kvůli absenci mikrofonu musíte už přímo na telefonu.

Aktivní uživatele také potěší voděodolnost 5 BAR, u které sice výrobce uvádí, že s náramkem můžete klidně vyrazit do bazénu (jen ne do horké vody či sauny a vyhýbat se máte i proudům vody). Plavání čí vodní sporty umí Band 8 měřit, přesto bych byl při těchto aktivitách obezřetný a měl na paměti, že časem voděodolnost klesá. Co je velkým plusem, je česká lokalizace, která je v případě náramku bezproblémová.

Co mě trochu zamrzelo, je absence NFC pro mobilní platby. V dřívějších verzích Xiaomi tuto variantu nabízelo, a ačkoli byla omezená jen na několik bank a finančních společností, stále se jednalo o zajímavou alternativu pro bezkontaktní placení. Je možné, že Xiaomi vydá NFC variantu Bandu 8 ještě později, přesto bych raději viděl bezkontaktní platby rovnou v základu.

Měření je jako vždy spolehlivé

Xiaomi Band 8 v sobě ukrývá, jako je jeho dobrým zvykem, celou řadu senzorů, které měří různé aspekty vašeho života. Sledovat můžete vaše sportovní aktivity, kterých je tentokrát přes 150, srdeční tep, spánek, kroky, kalorie, dobu v pohybu, dobu strávenou stáním, hladinu kyslíku v krvi, míru stresu, VO2 Max, tréninkovou zátěž, skóre vitality či ženské zdraví.

Pokud jde o sportovní aktivity, je náramek Band 8 spolehlivým parťákem pro rekreační sport. Výsledné zhodnocení vám dá přehled o uražené vzdálenosti, času, celkových spálených kaloriích, tempu, počtu tepů za minutu, graf s přehledem vývoje srdečního tepu a času v zátěži, přehled o tempu, rytmu či délce kroků a v neposlední řadě také o tréninkovém efektu, tedy jak vás cvičení zatížilo a jak dlouho byste měli regenerovat.

Ke sportovním aktivitám lze přidat také sledování trasy s pomocí GPS, které se ovšem zaznamenává z telefonu, tudíž přesnost tohoto měření závisí na vašem zařízení. V mém případě (iPhone 12 Pro) šlo o poměrně přesné měření, byť občas se náramek nechtěl s telefonem spojit, což mě před cvičením neplánovaně zdrželo. Celkově ale mohu měření sportovních aktivit pochválit.

Nejčastěji si ovšem budete s fitness náramkem Xiaomi Band 8 měřit své kroky, srdeční tep a spánek. V případě měření kroků je Band 8 i tentokrát zlatým standardem, který měří kroky velmi přesně a nemá sklony vám nadržovat a ani ubírat. Ve svém segmentu se jedná o jeden z nejspolehlivějších krokoměrů už dlouhou dobu a ani osmá generace na tomto faktu nic nemění. Srdeční tep, minimálně ten klidový, umí Band 8 taktéž měřit velmi přesně a určitě se na něj můžete spolehnout.

Měření spánku je na poměrně dobré úrovni, byť se mi stalo, že v příliš klidném režimu mi Band 8 zaznamenal šlofíka, i když jsem byl vzhůru. To se nicméně nestává zase tak často a v drtivé většině případů zvládá správně rozpoznat spánek, probuzení i krátké zdřímnutí. V aplikaci můžete naměřená data vyhodnotit podle sebe (Xiaomi bohužel nenabízí žádnou nápovědu, jak data vyhodnotit), přičemž si můžete zapnout i experimentální funkci sledující vaše dýchání. K tomu bohužel nevyužívá mikrofon, ale měření okysličení krve, takže výsledky jsou spíše orientační a za spolehlivý detektor spánkové apnoe bych Band 8 nepovažoval.

Ocenit musím chytré buzení, které mi přijde jako jeden z mála pádných argumentů, proč mít na zápěstí fitness náramek i v noci. Při nastavení budíku si můžete vybrat klasický pevný čas, případně chytré buzení, které se vás snaží probudit v optimální fázi spánku. Bohužel Xiaomi zůstalo na půli cesty a Bandu 8 umožňuje vás probudit pouze v krátkém okně deseti minut před stanoveným časem. Ocenil bych možnost stanovit si vlastní okno, kdy vás může náramek probudit, jako to umí například Withings.

Baterie a výdrž

Výdrž na baterii je jeden z nejdůležitějších údajů v případě fitness náramků. Tady Xiaomi příliš nedělá kompromisy a baterie Bandu 8 o kapacitě 190 mAh slibuje až 16 dní výdrže na jedno nabití. Tuto hranici je ovšem potřeba brát jako teoretickou, neboť v praxi budete dosahovat spíše nižších hodnot. Abyste dosáhli alespoň na dva týdny bez nabití, museli byste radikálně omezit funkčnost náramku, především co se kontinuálních měření a notifikací týče.

Když jsem Band 8 nešetřil a měl zapnuté v podstatě všechny dostupné funkce, kontinuální měření srdečního tepu a okysličení krve, Always-on a alespoň dvakrát denně jsem spouštěl měřenou aktivitu, vydržel mi náramek na jedno nabití přibližně 5 dní, což je úctyhodný výkon. Pokud ale oželíte nutnost neustále měřit tep a okysličení krve, nepotrpíte si na Always-on a omezíte i některé notifikace, přes týdenní výdrž se přehoupnete raz dva.

Pokud jde o nabíjení, tady Xiaomi nikterak nevybočuje z řady. Z 0 na 100 dostanete náramek za přibližně jednu hodinu, což je v případě fitness náramků standard. I když by to jistě šlo i rychleji, Band 8 stejně v praxi nebudete nabíjet tak často, aby vás hodinka nabíjení nějak výrazněji limitovala.

Aplikace Mi Fitness má má co dohánět

Hlavním místem pro sbírání veškerých statistik je aplikace Mi Fitness. Ta nahradila dříve oblíbený Mi Fit a mezikrok v podobě Zepp Life a nyní sjednocuje všechna chytrá zařízení, která mají co dočinění se sportovním měření. V aplikaci najdete čtyři záložky – zdraví (přehled všech naměřených veličin), cvičení (spuštění vybraného cvičení), zařízení (nastavení Bandu 8) a profil (nastavení aplikace a vlastního profilu). Z pohledu Xiaomi Smart Band 8 je nejzajímavější třetí karta, tedy zařízení.

Do většiny položek zavítáte pouze jednou, a to hned na začátku, přičemž věnovat se jim podrobně v této recenzi by nemělo příliš smysl. Upozornit musím ale na možnosti přizpůsobení prostředí náramku, kdy si lze navolit povolené položky jak ve vertikální, tak v horizontální nabídce. Zatímco v té vertikální se jedná o pouhé textové položky s ikonou, v případě horizontálního se jedná o widgety.

Ty mohou být jak jeden přes celou obrazovku, tak dva každý na jedné polovině displeje. Záleží tedy na vás, zda preferujete více informací v rámci jedné funkce, nebo méně informací v rámci funkcí dvou. Widgety jsou taktéž interaktivní, což oceníte především u ovládání hudebního přehrávače.

Zajímavostí je také možnost změny běžeckého režimu, kdy se Band 8 umí přepnout do 3 různých typů využití. Zvolit si můžete tradiční režim chytrého náramku, připnutí kapsle k běžecké botě nebo zavěšení Bandu 8 kolem krku jako náramek. V případě režimu běžecké kapsle funguje Band 8 pouze pro zaznamenávání sportovní aktivity, zatímco jako přívěšek má neustále zapnutý displej a je v tomto režimu uzamčen.

Co se týče různých ciferníků, těch máte v aplikaci na výběr z více než 200 variant. Většina z nich ale bohužel za moc nestojí a do vkusu se mi rozhodně netrefila. Minusem je také fakt, že ciferníky nelze vyhledávat, pouze jejich výběr upřesnit výběrem preferované kategorie. Na druhou stranu toto lze vyřešit s pomocí aplikací třetích stran, které velmi často nabízí širší výběr, včetně možnosti vytvoření vlastního ciferníku.

Práce s notifikacemi je oblast, na které by Xiaomi mohlo zapracovat. Ve výchozím stavu poznává Xiaomi Smart Band 8 jen aplikace pro komunikaci (chybí například Threema) a zbytek sdružuje do položky ostatní. Možnost zapnout či vypnout jednotlivé kecálky je sice fajn, osobně bych ale uvítal možnost vypnout/zapnout upozornění na každou aplikaci zvlášť. Pokud totiž máte na telefonu spoustu oznámení od různých aplikací, musíte je přijímat buď všechny, nebo žádnou, navíc pokaždé pod stejnou ikonou (různé ikony mají jen chatovací aplikace).

Bohužel si nelze nastavit ani odlišné vibrace pro různé typy aplikací, takže na první dobrou nepoznáte, co vám přišlo. Displej se sice po příchodu upozornění může automaticky rozsvítit, opět ale u všech aplikací nebo u žádné. Na náramku poté lze pracovat jen s hrstkou upozornění – například budík můžete odložit či ignorovat. Jinak ale s drtivou většinou notifikací nikterak interagovat nelze. Alespoň podpora české diakritiky potěší.

Závěrečné hodnocení

Xiaomi v případě fitness náramku Smart Band 8 neponechalo nic náhodě a i tentokrát zákazníkům představilo prvotřídní produkt, který opět bude fungovat jako benchmark pro veškerou konkurenci. Designové změny se povedly, měření je opět velmi přesné, nové funkce konečně zpříjemňují každodenní používání a česká lokalizace je rovněž v našich končinách velkým plusem.

Přesto se rozhodně nejedná o dokonalý produkt. Ať už musím zmínit chybějící NFC pro bezkontaktní platby, absenci mikrofonu pro telefonní hovory či špatnou práci s notifikacemi, Xiaomi má do dalších let rozhodně co vylepšovat. Ačkoli se v mnoha případech jistě jednalo o pragmatická rozhodnutí, nelze se ubránit dojmu, že v některých případech čínský gigant zbytečně sundal nohu z plynu. I přes některá negativa nemám pochyby, že i tentokrát půjde o další bestseller, na který bude moci být Xiaomi právem hrdé. Za cenu 1 090 Kč totiž na trhu lepší alternativu neseženete.

Xiaomi Smart Band 8 9.2 Design a zpracování

















Funkce a výbava

















Pohodlnost nošení

















Výdrž baterie

















Klady velký a jasný 1,62″ AMOLED displej

automatická regulace jasu

nový design se povedl na jedničku

ovládání hudby a fotoaparátu

příznivá cena

široké možnosti přizpůsobení prostředí

spolehlivé a přesné měření

Zápory chybí NFC pro bezkontaktní placení

aplikace stále nedosahuje kvalit předchůdce

horší práce s notifikacemi

občasné komplikace se spojením

stále chybí GPS či vnitřní paměť

