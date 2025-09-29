TOPlist

Xiaomi se urvalo ze řetězu. K novému Xiaomi 15T dostanete neuvěřitelných 13 slev a dárků

PR článek
PR článek 29. 9. 19:32
Chytré telefony Xiaomi 15t a 15t Pro

Xiaomi 15T a 15T Pro jsou v jedné věci bezesporu unikátní. Při koupi žádného jiného telefonu totiž nedostanete tak obří množství bonusů, slev a dárků, jako právě k novinkám od Xiaomi. Celkem jich na vás čeká třináct – kromě tyčového vysavače nebo slevy až 3 500 Kč třeba i vstup do exkluzivního letištního salonku.

Xiaomi se rozhodlo nové Xiaomi 15T a 15T Pro nejen skvěle vybavit a nacenit – s cenou se můžete dostat už na 9 990 Kč – ale také k nim přihodit doslova rekordní množství benefitů. Ty nejzásadnější slevy, výkupní bonus a dvojice nejhodnějších dárků vám hned na začátku ušetří až 11 640 Kč, a to jsme zatím využili jen 5 z celkových 13 benefitů. A všech pět máte šanci získat jen do 19. října.

Benefity, které vám ušetří až 11 640 Kč:

1) Slevový kód: až 3 500 Kč

2) Výkupní bonus: až 3 000 Kč

3) ISIC sleva: až 1 644 Kč

4) Dárek: Xiaomi Band 10 v hodnotě 1 099 Kč

5) Dárek za recenzi: Tyčový vysavač Xiaomi v hodnotě 2 399 Kč

Vysavač Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite

Bezplatná oprava displeje i VIP salonek

Kromě toho na vás při koupit Xiaomi 15T nebo 15T Pro čeká předplatné hned několika služeb na 3-4 měsíce zdarma, ať už jde o Spotify, YouTube nebo pokročilou AI od Googlu. Je tu ovšem i jedna specialita, kterou by k telefonu čekal málokdo – VIP vstup do exkluzivního letištního salonku Dragonpass. A za zmínku stojí také bezplatná oprava displeje v případě jeho poškození (například pádem na zem) do 6 měsíců od zakoupení a mimozáruční oprava.

6) YouTube Premium – 3 měsíce zdarma

7) Spotify Premium – 4 měsíce zdarma

8) Google AI Pro – 3 měsíce zdarma

9) Bezplatná oprava displeje – 6 měsíců

10) Mimozáruční oprava

11) VIP zákaznický servis – 24 měsíců

12) Vstup do exkluzivního letištního salonku

13) Prodloužená záruka zdarma

A na závěr ještě jeden z nejpříjemnějších benefitů. Speciálně u Mobil Pohotovosti získáte k novému Xiaomi navíc 3letou záruku zdarma, tedy prodlouženou o jeden rok nad rámec standardní dvouleté zákonné lhůty.

Smartphone Xiaomi 15t Pro

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Pixel 10 Desktop Mode
Smartphone místo PC? Vyzkoušeli jsme desktopový režim na Pixelu 10
Michal Maňák
Michal Maňák M. Maňák 19:30
0
CMF Phone 2 Pro v podrobné české recenzi
Značka CMF se osamostatňuje od Nothing. Globální sídlo přesouvá do Indie
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 18:00
0
Snímek ze hry Battlefield 6
Battlefield 6 odpočítává dny do spuštění, v traileru si zahrál Zac Efron
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0
Huawei Watch GT 6 Pro na oficiálním tiskovém snímku
Nové smartwatch s vylepšenými funkcemi pro outdoorové sportovce. Huawei v Paříži představil Watch GT 6 Pro
PR článek
PR článek PR článek 13:05

Kapitoly článku