Xiaomi se urvalo ze řetězu. K novému Xiaomi 15T dostanete neuvěřitelných 13 slev a dárků

Xiaomi 15T a 15T Pro jsou v jedné věci bezesporu unikátní. Při koupi žádného jiného telefonu totiž nedostanete tak obří množství bonusů, slev a dárků, jako právě k novinkám od Xiaomi. Celkem jich na vás čeká třináct – kromě tyčového vysavače nebo slevy až 3 500 Kč třeba i vstup do exkluzivního letištního salonku.
Xiaomi se rozhodlo nové Xiaomi 15T a 15T Pro nejen skvěle vybavit a nacenit – s cenou se můžete dostat už na 9 990 Kč – ale také k nim přihodit doslova rekordní množství benefitů. Ty nejzásadnější slevy, výkupní bonus a dvojice nejhodnějších dárků vám hned na začátku ušetří až 11 640 Kč, a to jsme zatím využili jen 5 z celkových 13 benefitů. A všech pět máte šanci získat jen do 19. října.
Benefity, které vám ušetří až 11 640 Kč:
1) Slevový kód: až 3 500 Kč
2) Výkupní bonus: až 3 000 Kč
3) ISIC sleva: až 1 644 Kč
4) Dárek: Xiaomi Band 10 v hodnotě 1 099 Kč
5) Dárek za recenzi: Tyčový vysavač Xiaomi v hodnotě 2 399 Kč
Bezplatná oprava displeje i VIP salonek
Kromě toho na vás při koupit Xiaomi 15T nebo 15T Pro čeká předplatné hned několika služeb na 3-4 měsíce zdarma, ať už jde o Spotify, YouTube nebo pokročilou AI od Googlu. Je tu ovšem i jedna specialita, kterou by k telefonu čekal málokdo – VIP vstup do exkluzivního letištního salonku Dragonpass. A za zmínku stojí také bezplatná oprava displeje v případě jeho poškození (například pádem na zem) do 6 měsíců od zakoupení a mimozáruční oprava.
6) YouTube Premium – 3 měsíce zdarma
7) Spotify Premium – 4 měsíce zdarma
8) Google AI Pro – 3 měsíce zdarma
9) Bezplatná oprava displeje – 6 měsíců
10) Mimozáruční oprava
11) VIP zákaznický servis – 24 měsíců
12) Vstup do exkluzivního letištního salonku
13) Prodloužená záruka zdarma
A na závěr ještě jeden z nejpříjemnějších benefitů. Speciálně u Mobil Pohotovosti získáte k novému Xiaomi navíc 3letou záruku zdarma, tedy prodlouženou o jeden rok nad rámec standardní dvouleté zákonné lhůty.