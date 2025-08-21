Xiaomi se nebývale daří. Tržby už popáté v řadě vyrostly o více než 30 procent

- Xiaomi zveřejnilo finanční výsledky za druhé čtvrtletí v letošním roce
- Čínská firma zaznamenala rekordní tržby i zisk
- Nejvíce se prodávají smartphony, zařízení IoT a nositelná elektronika, špatně se ale nevede ani automobilům
Značka Xiaomi v tomto týdnu zveřejnila výsledky svého hospodaření za druhý kvartál letošního roku. Podle zveřejněných čísel bylo uplynulé čtvrtletí v podání Xiaomi podobně silné jako první – firma zaznamenala rekordní tržby i zisk, dařilo se jí ve všech odvětvích, kterým se věnuje.
Xiaomi raketově roste, ve smartphonech už je blízko Applu
Celá skupina Xiaomi group v minulém čtvrtletí utržila 115,96 miliard CNY (asi 339 miliard korun), což je o 30,5 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Růst tržeb o víc než 30 procent se Xiaomi podařilo udržet již pět čtvrtletí po sobě, zároveň je to také třetí kvartál v řadě s tržbami přesahujícími 100 miliard CNY. Hrubý zisk narostl o 41,9 procent na 18,39 miliard CNY (asi 53,81 miliard korun), provozní zisk vyskočil o 128,2 procent na 13,43 miliard CNY (asi 39,3 miliard korun).
Tahounem kvartálních výsledků se opět staly smartphony, na kterých čínská firma utržila 45,5 miliard CNY, což je meziroční pokles o 2,1 %. Může za to zvýšený zájem o levnější telefony – průměrná cena jednoho prodaného telefonu klesla meziročně o 2,7 procenta na 1 073 CNY (asi 3 140 korun). Xiaomi je dlouhodobě třetím největším výrobcem telefonů, v druhém letošním kvartále činily dodávky 42,4 miliony kusů. Čínská firma takto dotírá na druhý Apple, který ve stejném období dodal na trh 42,8 milionů iPhonů. V prodejích smartphonů je Xiaomi jedničkou v jihovýchodní Asii, v Evropě čínské značce patří druhé místo. Paradoxně v domovské Číně je Xiaomi až čtvrté.
Špatně se neprodávají ani tablety Xiaomi – globálně jim patří páté místo v globálním žebříčku. Tento trh je nicméně oproti smartphonům výrazně menší, v uplynulém kvartále čínská firma dodala na trh 3,1 milionů tabletů. Špatně se neprodává ani nositelná elektronika Xiaomi – v prodeji náramků je čínský výrobce celosvětovou jedničkou, v prodeji sluchátek mu patří druhé místo. Na nositelné elektronice a IoT zařízeních firma v minulém kvartále utržila 38,71 miliard CNY.
Elektromobily stále prodělávají, ale již brzy by mohly být ziskové
Společnost Xiaomi je také úspěšným výrobcem elektromobilů – od počátku prodejů Xiaomi eviduje již 300 tisíc prodaných elektromobilů, v posledním kvartále to bylo celkem 81 302 automobilů. Xiaomi počítá v tomto odvětví s dalším růstem, neboť výrazně rozšiřuje svoji maloobchodní síť. Divize elektromobilů, umělé inteligence a dalších podobných iniciativ zatím stále není zisková, nicméně její ztráta se s každým dalším čtvrtletím snižuje, v tom posledním to bylo „pouze“ 0,3 miliard CNY (asi 880 milionů korun).
Xiaomi také čím dál více investuje do výzkumu a vývoje, investice ve druhém kvartále narostly o 41,2 procent a očekává se, že do konce letošního roku dosáhnou 30 miliard CNY.