Xiaomi postavilo monstrum: hybridní YU9 měří přes 5 metrů a na silnici budí respekt

- Xiaomi YU9 se objevilo v reálném provozu během testování
- Špionážní snímky odhalily několik zajímavých detailů
- K oficiálnímu představení by mělo dojít ještě letos
Xiaomi je sice ve světě známé především pro chytré telefony a různé více či méně chytré gadgety, nicméně v posledních letech se pouští také do odvětví elektromobility. I když s vozidly na elektřinu experimentuje jen chvíli, už si Xiaomi stihlo připsat několik zajímavých rekordů, například ten na známém okruhu Nürburgring Nordschleife, který jeho vozidlo Xiaomi SU7 Ultra překonalo s časem 7:04,957. Jenom na sportovních vozech ale čínský výrobce svou základnu věrných zákazníků vybudovat nechce.
SUV od Xiaomi spatřeno na silnici během testování
Uniklé video z testovací jízdy nyní odhalilo připravované SUV Xiaomi YU9 s prodlouženým dojezdem. Záznam potvrzuje, že tento mohutný testovací vůz využívá při zkouškách na silnici finální sériové světlomety a funkční brzdová světla. Očekávaná novinka představuje první významný hybridní model od Xiaomi, který má za úkol navázat na úspěch předchozích modelů. Rodinné SUV by mělo být oficiálně uvedeno na trh později v roce 2026, spolu s dalšími plánovanými novinkami v oblasti inteligentních automobilů.
Nadcházející SUV značky Xiaomi s kódovým názvem Kunlun přinese významné designové změny do rostoucí automobilové řady čínského výrobce. Špionážní fotografie a nedávné úniky videí potvrzují několik vnějších prvků, které zachovávají charakteristickou identitu značky a zároveň představují praktické uspořádání pro větší rodiny.
Mezi tyto prvky patří externí osvětlení s prominentními vertikálními zadními světly, kufr s možností otevření na dvě části (spodní a vrchní) či dynamické modré podsvícení uvnitř vozu, které se aktivuje ve chvíli, kdy do něj nastoupí řidič či pasažéři.
Na silnicích bude vůz budit respekt především svou délkou přesahující 5,2 metru a výškou přibližně 1,8 metru. Xiaomi má údajně v plánu představit hned čtyři různé konfigurace, takže by si na své mělo přijít co možná nejvíce potenciálních zákazníků. Pokud jde o cenu, také můžeme jen spekulovat, nicméně se lze předpokládat, že o lidový vůz bezesporu nepůjde. Ani s dostupností v našich podmínkách to nejspíše nebude žádná sláva, avšak vzhledem k tomu, že se na našich silnicích už několik vozů značky Xiaomi pohybuje, jistě se u nás YU9 dříve či později objeví také.