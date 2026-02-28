TOPlist

Xiaomi Pad 8 (Pro): tenké hliníkové tablety míří do prodeje. Poradíme, jak ušetřit tisíce

Jakub Karásek
Jakub Karásek 28. 2. 16:00
Xiaomi Pad 8 (Pro): tenké hliníkové tablety míří do prodeje. Poradíme, jak ušetřit tisíce
  • Značka Xiaomi přivezla na veletrh MWC nové tablety z rodiny Xiaomi Pad 8
  • Základní model a varianta Pro mají stejné tělo, displej i baterii
  • Odlišnosti se odehrávají na pozici čipsetu, fotoaparátů a rychlosti nabíjení
  • Ceny na českém trhu startují na 10 499 Kč, v předprodeji lze ale ušetřit

Značka Xiaomi představila v rámci veletrhu MWC v Barceloně hromadu nových produktů, mezi nimi i vlajkové tablety Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Pad 8 Pro. V obou případech se jedná o zařízení určená pro náročné uživatele, kteří na cestách ocení vysoký výkon, kvalitní displeje, a možnost ovládat tablet prstem, stylusem nebo připojenou klávesnicí.

Xiaomi Pad 8 (Pro): tenké a lehké hliníkové tablety
Odlišné fotoaparáty, čipsety i rychlost nabíjení
Systém připravený na velké obrazovky
Cena a dostupnost

Xiaomi Pad 8 (Pro): tenké a lehké hliníkové tablety

Od Xiaomi jsme se dočkali celkem dvou tabletů, ovšem v zásadě se jedná o jeden přístroj s různými výbavovými stupni. Společným jmenovatelem je tenké a lehké hliníkové unibody tělo s tloušťkou 5,75 mm a hmotností 485 gramů. Xiaomi vsadilo na moderní design s rovnými boky, do nichž jsou vyvrtány otvory pro čtveřici reproduktorů s certifikací Hi-Res Audio a Dolby Atmos. Zákazník dostane na výběr ze tří barev – zelené, modré a šedé. O zvýšené odolnosti výrobce ve specifikacích nehovoří, k bazénu si raději ani jeden z tabletů neberte.

Xiaomi Pad 8 Pro v rukách uživatele

Zepředu Xiaomi Pad 8 a 8 Pro reprezentuje 11,2″ displej s poměrem stran 3:2, vysokým rozlišením 3 200 × 2 136 pixelů, obnovovací frekvencí 144 nitů a podporou Dolby Vision. Obrazovka dokáže svítit jasem až 800 nitů, a pokud by vám tato hodnota byla na ostrém slunci malá, můžete sáhnout po speciální edici Mate Glass s nanotexturou, která snižuje odlesky až o 44 procent, a navíc přináší lepší povrchový odpor pro práci se stylusem Focus Pen Pro. Pero váží pouze 17,5 gramů a umí rozpoznávat přítlak či různá gesta, která zpříjemňují práci s grafickým obsahem. Stylus je ovšem nutné dokoupit zvlášť, stejně jako klávesnicový kryt.

Xiaomi Pad 8 Pro v klávesnicovém krytu

Odlišné fotoaparáty, čipsety i rychlost nabíjení

Xiaomi Pad 8 a 8 Pro disponují předním a zadním fotoaparátem, ovšem jejich výbava se výrazně liší:

  • Xiaomi Pad 8 – 8Mpx přední fotoaparát se světelností f/2.28, 13Mpx zadní se světelností f/2.2
  • Xiaomi Pad 8 Pro – 32Mpx přední fotoaparát se světelností f/2.2, 50Mpx zadní se světelností f/1.8

Rozdíly mezi oběma tablety hledejme i ve výkonu, základní model totiž pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, zatímco varianta Pro běží pod taktovkou výkonnějšího Snapdragonu 8 Elite. Oba tablety podporují Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, podpora 5G bohužel chybí. Akumulátor v obou tabletech disponuje kapacitou 9 200 mAh, rozdílné jsou ovšem nabíjecí schopnosti – základní Xiaomi Pad 8 se nabíjí výkonem až 45 wattů, varianta Pro utáhne dokonce 67 wattů.

Xiaomi Pad 8 Pro jako herní konzole

Systém připravený na velké obrazovky

Xiaomi 8 Pad a 8 Pad Pro běží na operačním systému HyperOS 3, který byl upraven pro běh na velkých obrazovkách. Systém umí efektivně dělit obrazovku pro práci s aplikacemi ve dvou oknech, k dispozici je i dok s ikonami otevřených aplikací nebo „počítačový“ internetový prohlížeč podporující náhledy při přejetí kurzorem nebo klik pravým tlačítkem myši. Do systému je také integrován kancelářský balík WPS Office a nechybí ani umělá inteligence HyperAI.

Xiaomi Pad 8 Pro se sekundárním displejem

Cena a dostupnost

Všechny varianty tabletu Xiaomi Pad jsou dostupné již dnes, a to za následující ceny:

Model Paměť Cena Zaváděcí cena
Xiaomi Pad 8 8/128 GB 10 499 korun 8 999 korun
Xiaomi Pad 8 8/256 GB 11 999 korun 10 499 korun
Xiaomi Pad 8 + Focus Pen Pro 8/256 GB 13 299 korun 11 299 korun
Xiaomi Pad 8 Pro 8/256 GB 14 499 korun 13 499 korun
Xiaomi Pad 8 Pro 12/512 GB 16 999 korun 14 999 korun

Stylus Focus Pen Pro nebo klávesnicový kryt Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard samostatně stojí 1 999 korun, k dispozici bude i prémiový kryt Focus Keyboard za 3 499 korun.

Stylus ke Xiaomi Pad 8 Pro

Pokud si některý z tabletů zakoupíte mezi dnešním dnem a 29. březnem, získáte jej za zvýhodněnou cenu, a k tomu navíc pouzdro v ceně 699 korun jako dárek. O prodeji varianty s matnou povrchovou úpravou displeje v ČR nemáme žádné informace.

Zdroj: tisková zpráva
