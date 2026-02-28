Xiaomi Pad 8 (Pro): tenké hliníkové tablety míří do prodeje. Poradíme, jak ušetřit tisíce

- Značka Xiaomi přivezla na veletrh MWC nové tablety z rodiny Xiaomi Pad 8
- Základní model a varianta Pro mají stejné tělo, displej i baterii
- Odlišnosti se odehrávají na pozici čipsetu, fotoaparátů a rychlosti nabíjení
- Ceny na českém trhu startují na 10 499 Kč, v předprodeji lze ale ušetřit
Značka Xiaomi představila v rámci veletrhu MWC v Barceloně hromadu nových produktů, mezi nimi i vlajkové tablety Xiaomi Pad 8 a Xiaomi Pad 8 Pro. V obou případech se jedná o zařízení určená pro náročné uživatele, kteří na cestách ocení vysoký výkon, kvalitní displeje, a možnost ovládat tablet prstem, stylusem nebo připojenou klávesnicí.
Xiaomi Pad 8 (Pro): tenké a lehké hliníkové tablety
Od Xiaomi jsme se dočkali celkem dvou tabletů, ovšem v zásadě se jedná o jeden přístroj s různými výbavovými stupni. Společným jmenovatelem je tenké a lehké hliníkové unibody tělo s tloušťkou 5,75 mm a hmotností 485 gramů. Xiaomi vsadilo na moderní design s rovnými boky, do nichž jsou vyvrtány otvory pro čtveřici reproduktorů s certifikací Hi-Res Audio a Dolby Atmos. Zákazník dostane na výběr ze tří barev – zelené, modré a šedé. O zvýšené odolnosti výrobce ve specifikacích nehovoří, k bazénu si raději ani jeden z tabletů neberte.
Zepředu Xiaomi Pad 8 a 8 Pro reprezentuje 11,2″ displej s poměrem stran 3:2, vysokým rozlišením 3 200 × 2 136 pixelů, obnovovací frekvencí 144 nitů a podporou Dolby Vision. Obrazovka dokáže svítit jasem až 800 nitů, a pokud by vám tato hodnota byla na ostrém slunci malá, můžete sáhnout po speciální edici Mate Glass s nanotexturou, která snižuje odlesky až o 44 procent, a navíc přináší lepší povrchový odpor pro práci se stylusem Focus Pen Pro. Pero váží pouze 17,5 gramů a umí rozpoznávat přítlak či různá gesta, která zpříjemňují práci s grafickým obsahem. Stylus je ovšem nutné dokoupit zvlášť, stejně jako klávesnicový kryt.
Odlišné fotoaparáty, čipsety i rychlost nabíjení
Xiaomi Pad 8 a 8 Pro disponují předním a zadním fotoaparátem, ovšem jejich výbava se výrazně liší:
- Xiaomi Pad 8 – 8Mpx přední fotoaparát se světelností f/2.28, 13Mpx zadní se světelností f/2.2
- Xiaomi Pad 8 Pro – 32Mpx přední fotoaparát se světelností f/2.2, 50Mpx zadní se světelností f/1.8
Rozdíly mezi oběma tablety hledejme i ve výkonu, základní model totiž pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, zatímco varianta Pro běží pod taktovkou výkonnějšího Snapdragonu 8 Elite. Oba tablety podporují Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.4, podpora 5G bohužel chybí. Akumulátor v obou tabletech disponuje kapacitou 9 200 mAh, rozdílné jsou ovšem nabíjecí schopnosti – základní Xiaomi Pad 8 se nabíjí výkonem až 45 wattů, varianta Pro utáhne dokonce 67 wattů.
Systém připravený na velké obrazovky
Xiaomi 8 Pad a 8 Pad Pro běží na operačním systému HyperOS 3, který byl upraven pro běh na velkých obrazovkách. Systém umí efektivně dělit obrazovku pro práci s aplikacemi ve dvou oknech, k dispozici je i dok s ikonami otevřených aplikací nebo „počítačový“ internetový prohlížeč podporující náhledy při přejetí kurzorem nebo klik pravým tlačítkem myši. Do systému je také integrován kancelářský balík WPS Office a nechybí ani umělá inteligence HyperAI.
Cena a dostupnost
Všechny varianty tabletu Xiaomi Pad jsou dostupné již dnes, a to za následující ceny:
|Model
|Paměť
|Cena
|Zaváděcí cena
|Xiaomi Pad 8
|8/128 GB
|10 499 korun
|8 999 korun
|Xiaomi Pad 8
|8/256 GB
|11 999 korun
|10 499 korun
|Xiaomi Pad 8 + Focus Pen Pro
|8/256 GB
|13 299 korun
|11 299 korun
|Xiaomi Pad 8 Pro
|8/256 GB
|14 499 korun
|13 499 korun
|Xiaomi Pad 8 Pro
|12/512 GB
|16 999 korun
|14 999 korun
Stylus Focus Pen Pro nebo klávesnicový kryt Xiaomi Pad 8 / 8 Pro Keyboard samostatně stojí 1 999 korun, k dispozici bude i prémiový kryt Focus Keyboard za 3 499 korun.
Pokud si některý z tabletů zakoupíte mezi dnešním dnem a 29. březnem, získáte jej za zvýhodněnou cenu, a k tomu navíc pouzdro v ceně 699 korun jako dárek. O prodeji varianty s matnou povrchovou úpravou displeje v ČR nemáme žádné informace.