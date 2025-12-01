TOPlist

Xiaomi má předvánoční trhák. Nejlevnější telefon se 108Mpx foťákem jen za 2 490 Kč

1. 12. 18:28
Smartphone Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi posílá do rekordní slevy jeden ze svých vůbec nejpopulárnějších telefonů. Řada Redmi Note 14 dlouhodobě patří mezi bestsellery, ale základní model s cenovkou jen 2 490 Kč teď představuje vůbec nejlevnější telefon se 108Mpx foťákem a 120Hz OLED displejem na trhu.

Nejlepší telefon do 3 tisíc

Xiaomi pokračuje v předvánočních slevách, ale Mobil Pohotovost sráží ceny telefonů rekordně nízko. Redmi Note 14 za 2 490 Kč (běžně 4 290 Kč) je jednou z nejlepších nabídek na trhu, obzvlášť navíc ještě s prodlouženou 3letou zárukou zdarma a dárkem v podobě nabíječky do auta.

Za tak nízkou cenu představuje Redmi Note 14 jednoznačně nejlepší telefon do tří tisíc. Zároveň jde momentálně o naprosto nejlevnější smartphone se 108Mpx fotoaparátem i 120Hz OLED displejem, který potěší také velkou 5 500mAh baterií, 33W nabíjením nebo třeba čtečkou otiskl v displeji.

Řada smartphonů Xiaomi Redmi Note 14

Nejlevnější 200Mpx foťák

V rekordních slevách je kompletně celá řada telefonů Redmi Note 14 od Xiaomi. Třeba velmi oblíbený Redmi Note 14 Pro teď vychází jen na 4 490 Kč (běžně 6 290 Kč) a jde o zdaleka nejlevnější telefon se 200Mpx fotoaparátem, který nabídne i kvalitnější 120Hz AMOLED displej, rychlejší 45W nabíjení, vyšší 8GB/256GB paměť a taky výkonnější čipset.

Všechny slevy na řadu Xiaomi Redmi Note 14 naleznete zde

Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Kapitoly článku