Xiaomi má nového krále levných tabletů. Stojí jen 6 tisíc a ukrývá masivní 12 000mAh baterii

- Xiaomi začalo v Česku prodávat nový tablet Redmi Pad 2 Pro
- Za cenu jen 6 291 Kč jde o zdaleka nejlevnější tablet s obří 12 000mAh baterií
- V prvních dnech je ve slevě a s ochranným pouzdrem zdarma
Xiaomi má nový skvělý tablet, který nevychází vůbec draho, a přitom nabízí výrazně lepší výbavu než jeho dražší konkurenti. Nový Redmi Pad 2 Pro se navíc díky ceně jen lehce přes 6 tisíc stává absolutně nejlevnějším tabletem s obří 12 000mAh baterií. V prvních dnech ho koupíte se zaváděcí slevou, a ještě k němu dostanete ochranné pouzdro zdarma.
Funguje i jako bezdrátová nabíječka
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro navazuje na svého úspěšného předchůdce, ale přináší hned několik zásadních vylepšení. Tím hlavním je delší výdrž díky výrazně větší baterii, jejíž kapacita narostla z původních deseti na 12 000mAh. Rozměry tabletu se přitom téměř nezměnily. Výkon nabíjení zůstal na 33W, nově ale přibylo 27W reverzní nabíjení, což znamená, že přímo z tabletu můžete bezdrátově dobíjet smartphone, chytré hodinky nebo třeba bezdrátová sluchátka.
Vzhledem k nízké cenovce nabízí Redmi Pad 2 Pro i solidní displej – 12,1palcový IPS se 120Hz obnovovací frekvencí a podporou Dolby Vision, který je ideální jak na sledování filmů, tak i na hraní her. To ostatně potvrzuje i čtveřice reproduktorů s podporou Dolby Atmos. O slušný výkon se stará čtvrtá generace Snapdragonu 7s, který doplňuje 6GB/128GB, respektive vyšší 8GB/256GB paměť s možností rozšíření pomocí SD karty.
Hliník, žádný plast
Navzdory nízké ceně 6 291 Kč (běžně 6 990 Kč), která platí pouze do 26. října, nepůsobí nový Redmi Pad 2 Pro nijak lacině, naopak. Tělo tabletu je totiž kompletně hliníkové a je tak prémiovější než jiné tablety ve stejné cenové relaci. Xiaomi navíc k tabletu nabízí i originální pouzdro s klávesnicí, které vám ho v podstatě promění na notebook, a do 26. 10. vám k novince přihodí flipové pouzdro v hodnotě šesti stovek zcela zdarma.
Patříte mezi studenty? Pak můžete Redmi Pad 2 Pro koupit ještě levněji – jen za 5 802 Kč. U Mobil Pohotovosti totiž můžete na novinku využít dodatečnou slevu na ISIC / ITIC kartu.