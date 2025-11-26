Xiaomi 15T poprvé vychází pod 9 tisíc. Za tuhle cenu lepší telefon nenajdete

Xiaomi s blížícím se vyvrcholením Black Friday srazilo ceny svých nejlepších modelů na úplné minimum. V té nejvýhodnější slevě pořídíte nejen oblíbené bestsellery, ale hlavně i úplné novinky jako třeba Xiaomi 15T, který cenou poprvé klesl pod 9 tisíc. V Mobil Pohotovosti tuhle novinku koupíte už za 8 990 Kč, tudíž o neskutečných 6 000 Kč levněji, a to díky slevě a bonusu.
Trhák Black Friday
Xiaomi skutečně srazilo ceny na absolutní minimum, a tím z modelů Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro udělalo obrovský hit celého Black Friday. Pokud jste do teď váhali, přišel pravý čas na koupi, a to nejen pro vás, ale třeba i jako parádní dárek pod stromeček.
Za rekordních 8 990 Kč vám totiž nedávno představené Xiaomi 15T dá naprosto nadstandartní výbavu. Telefon má 6,83″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonný čipset Dimensity 8400 Ultra a baterii o kapacitě 5 500 mAh. Trojitý foťák s optikou Leica zařídí detailní snímky, které budou vypadat skvěle i za šera.
Model Xiaomi 15T Pro vám potom dá solidní vlajkovou výbavu, a to bez vlajkové ceny. I ten totiž padl do velké slevy a koupíte ho poprvé za pouhých 12 990 Kč, což je nejnižší cena v celém Česku.
Ceny po odečtení slevy a bonusu:
- Xiaomi 15T jen za 8 990 Kč (běžně 14 990 Kč)
- Xiaomi 15T Pro jen za 12 990 Kč (běžně 18 990 Kč)
Xiaomi se slevami rozhodně nebrzdí ani u svých bestsellerů. Třeba Redmi Note 14 Pro 5G s 200Mpx fotoaparátem propleteným AI funkcemi, AMOLED displejem s rychlou 120Hz frekvencí a masivní 5 110mAh baterií koupíte jen za 4 990 Kč (běžně 7 289 Kč). Výbavou by přitom mohl spadat do lepší střední třídy.