Xiaomi 15T poprvé vychází pod 9 tisíc. Za tuhle cenu lepší telefon nenajdete

PR článek 26. 11. 19:10
Chytrý telefon Xiaomi 15T

Xiaomi s blížícím se vyvrcholením Black Friday srazilo ceny svých nejlepších modelů na úplné minimum. V té nejvýhodnější slevě pořídíte nejen oblíbené bestsellery, ale hlavně i úplné novinky jako třeba Xiaomi 15T, který cenou poprvé klesl pod 9 tisíc. V Mobil Pohotovosti tuhle novinku koupíte už za 8 990 Kč, tudíž o neskutečných 6 000 Kč levněji, a to díky slevě a bonusu.

Trhák Black Friday

Xiaomi skutečně srazilo ceny na absolutní minimum, a tím z modelů Xiaomi 15T a Xiaomi 15T Pro udělalo obrovský hit celého Black Friday. Pokud jste do teď váhali, přišel pravý čas na koupi, a to nejen pro vás, ale třeba i jako parádní dárek pod stromeček.

Za rekordních 8 990 Kč vám totiž nedávno představené Xiaomi 15T dá naprosto nadstandartní výbavu. Telefon má 6,83″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, výkonný čipset Dimensity 8400 Ultra a baterii o kapacitě 5 500 mAh. Trojitý foťák s optikou Leica zařídí detailní snímky, které budou vypadat skvěle i za šera.

Model Xiaomi 15T Pro vám potom dá solidní vlajkovou výbavu, a to bez vlajkové ceny. I ten totiž padl do velké slevy a koupíte ho poprvé za pouhých 12 990 Kč, což je nejnižší cena v celém Česku.

Ceny po odečtení slevy a bonusu:

Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro

Xiaomi se slevami rozhodně nebrzdí ani u svých bestsellerů. Třeba Redmi Note 14 Pro 5G s 200Mpx fotoaparátem propleteným AI funkcemi, AMOLED displejem s rychlou 120Hz frekvencí a masivní 5 110mAh baterií koupíte jen za 4 990 Kč (běžně 7 289 Kč). Výbavou by přitom mohl spadat do lepší střední třídy.

Kapitoly článku