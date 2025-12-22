TOPlist

Xiaomi 15T jen za 9 990 Kč? Vánoční nákupy zvládnete i 24. 12.

PR článek
PR článek 22. 12. 16:28
Smartphone Xiaomi 15T

Do Štědrého dne zbývají jen dva dny, a právě teď vrcholí období, kdy se hledají dárky na poslední chvíli. Pokud chcete pod stromeček nadělit něco, co opravdu potěší, Mobil Pohotovost má otevřeno i 24. prosince do 12:00, takže máte ještě prostor vybrat ideální dárek, a to jak nový telefon, chytré hodinky nebo i příslušenství. A protože Vánoce jsou o radosti, ne o stresu, připravili jsme výběr produktů, které patří mezi nejžádanější tento rok.

Top vánoční dárky

Vánoční nákupy nemusí být hektické, když víte, po čem sáhnout. Letos jednoznačně vedou chytré telefony, které stále najdete ve velkých slevách. Za zlomek ceny tak chytíte bestsellery nejen od Applu, ale i od Samsungu, Motoroly nebo Xiaomi. Nechybí ani oblíbenci podzimu Google Pixel a Vivo. K vybraným modelům máte navíc možnost získat výkupní bonus a už tak zlevněnou cenu snížit ještě víc.

A co je nejdůležitější pro nákupy na poslední chvíli – všechny zmíněné telefony jsou skladem na všech prodejnách a připravené k vyzvednutí do 30 minut. Nemusíte tak čekat na doručení a máte jistotu, že dárek budete mít včas.

TOP výběr telefonů:

Kromě telefonů jsou skvělou volbou i chytré hodinky, bezdrátová sluchátka, reproduktory nebo jiné doplňky.

TOP výběr hodinek:

Pokud si nejste jistí, co vybrat, na prodejnách vám poradí s výběrem i 24.12., a protože v Mobil Pohotovosti mají skladem širokou nabídku modelů, máte jistotu, že ten ideální vánoční dárek najdete i na poslední chvíli.

