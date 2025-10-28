TOPlist

Xiaomi 15T jen za 5 736 Kč? Tímhle způsobem bude váš jen za třetinu ceny

PR článek
PR článek 28. 10. 19:27
Smartphone Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi 15T můžete mít za pouhých 239 Kč měsíčně
  • Za dva roky vás tak vyjde jen na 5 736 Kč
  • To je ve srovnání s běžnou prodejkou pouze třetina ceny

Xiaomi 15T se stal jednoznačným bestsellerem letošního podzimu. Novinka od Xiaomi je nejenom skvěle vybavená, ale hlavně za super cenu. Nově si Xiaomi 15T můžete i pronajmout, a to neuvěřitelně levně – vychází na pouhých 239 Kč měsíčně, takže za dva roky pronájmu vyjde jen na 5 736 Kč, což je oproti běžné ceně pouze třetina.

Dosud bylo možné si přes službu Cashtec Upgrade pronajmout pouze vrcholný Xiaomi 15T Pro. I ten stále vychází cenově skvěle – vyšší 512GB varianta jen za 299 Kč měsíčně – nově ale Mobil Pohotovost do služby zařadila i dostupnější Xiaomi 15T, který se tak díky ceně jen 239 Kč měsíčně stává absolutně nejlevnějším telefonem, co je možné si pronajmout, a to nejenom v rámci služby samotné, ale i na celém trhu.

Chytrý telefon Xiaomi 15T Pro

Důvodem je extrémně nízko posazená cena pronájmu, který je na dva roky, takže za celou dobu vás telefon vyjde na pouhých 5 736 Kč, což je oproti běžné prodejce 16 990 Kč jen třetina ceny. Takto výhodně je navíc v rámci pronájmu dostupná varianta s vyšší 12GB/512GB pamětí.

Ve srovnání s klasickou koupí nabízí pronájem několik výhod – v ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní telefon zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut, je kompletně online a bez složitého papírování.

Skvěle vybavený, přitom levný

Xiaomi 15T se spoléhá na výkonný čipset Dimensity 8400 Ultra, 12 GB RAM a 6,83″ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. Baterie o kapacitě 5 500 mAh má velmi solidní 67W nabíjení a fotosoustava láka na 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, 50Mpx teleobjektiv s 2× zoomem, 12 Mpx ultra širokoúhlý snímač a hlavně na špičkovou optiku Leica.

