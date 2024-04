Xiaomi 14 Ultra je supersmartphone: vybíráme 5 nejlákavějších funkcí

Xiaomi 14 Ultra brnká na noty těch nejnáročnějších zákazníků

Potěší absolutně geniálně vyváženým fotoaparátem

Kvůli jakým dalším prvkům výbavy byste se o tento telefon měli zajímat?

Xiaomi 14 Ultra je přesně ten telefon, po kterém v obchodě sáhnete, když chcete to nejlepší od Xiaomi. Na absolutně špičkové úrovni má jak fotoaparát, tak displej, stejně jako zbytek výbavy. A aby toho nebylo málo, koketuje i s umělou inteligencí. Čím nejzajímavějším může Xiaomi 14 Ultra zaujmout?

Fotoaparát pod taktovkou Leica

Na první místě se vůbec nezdráháme zmínit fotoaparát. Ve svém masivním fotomodulu novinka Xiaomi nabízí hned čtveřici 50Mpx snímačů: hlavní, širokoúhlý a dva přibližovací. Všechny až na širokoúhlý jsou navíc opticky stabilizované, hlavní pak nabízí dokonce laserový autofokus.

Kvalita je znát i z hlediska teleobjektivů. V kombinaci obou získáte 3,2× a 5× optický zoom, kromě toho 2× hybridní zoom a nakonec i maximální možné 120x přiblížení. To využijete například při focení Měsíce. Sluší se doplnit, že selfie kamerka má rozlišení 32 Mpx a umí nejen velmi vydatný bokeh efekt, ale má též široký záběr (0,8×) a na jednu fotografii se tak vměstná i menší skupinka lidí.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

A pak je tu video: umí 4K i Full HD, obojí při 30 i 60 fps, silná optická stabilizace však funguje pouze při Full HD a 30 fps. HDR u videa pak funguje maximálně u 4K/30 fps, ne při 60. Můžete ale natáčet dokonce i 8K záběry při 30 fps, pakliže si je máte kde přehrát.

Displej jako z učebnice

Xiaomi 14 Ultra používá 6,73″ obrazovku od společnosti TCL CSOT – a nutno říct, že jde bezesporu o jeden z nejlepších displejů na trhu. Stačí se podívat na výčet specifikací: LTPO AMOLED panel s dynamickou obnovovací frekvencí, Dolby Vision, HDR10+, svítivost až 3000 nitů a vysoké WQHD rozlišení 1440 × 3200 pixelů.

12bitový zobrazovač je perfektně čitelný i na přímém slunci, má prvotřídní pozorovací úhly a bezvadné vyobrazení barev. Lze dokonce vybírat z několika režimů, například P3, sRGB a podobně. Samozřejmostí je možnost volby mezi teplejšími/studenějšími odstíny. Jediné, na co si budete muset zvyknout, je větší úhlopříčka. Na druhou stranu, to už je něco, s čím do koupi takovéhoto telefonu jdete.

Nabíjení + adaptér v balení

Že je nabíječka v balení nějaký nadstandard nebo něco, co bychom měli oslavovat? To sice ne, na druhou stranu Xiaomi již jako poslední velký výrobce dodává svou maximálně vybavenou vlajkovou loď i s kompletním prodejním balením. Že je to nejspíš poslední svého druhu, protože Evropská unie tento benefit zakazuje? To si zaslouží alespoň malý potlesk.

Tento adaptér nabízí výkon až 90 W. Pokud jej použijete s originálním kabelem, bude vám bohatě stačit k nabití něco málo přes půlhodinu. Za 10 minut strávených na nabíječce se pak s telefonem dostanete skoro na 50 %. Hodí se ještě připomenout, že výrobce příhodnou nabíječku prodává za 700 až 1 000 korun.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 12 minut 20 minut 33 minut

A Xiaomi 14 Ultra podporuje taktéž bezdrátové nabíjení, tentokrát s výkonem až 80 W. Zde je ale důležité upozornit, že potřebujete oficiální dobíjecí stojánek, abyste plného výkonu využili. Na oficiálním webu Xiaomi Česko jej pořídíte za 2 500 korun. Doba dobíjení na této nabíječce je pak 46 minut.

Umělá inteligence… ve videích

Umělá inteligence je v současnosti totální trend, na který postupně nastupuje každý výrobce telefonů, Xiaomi nevyjímaje. Již co nevidět do telefonů řady Xiaomi 14 zamíří propracovaný systém AI zvaný HyperMind. Než se tak stane, můžeme si ale povědět něco víc o tom, jaké zajímavé AI funkce nabízí Xiaomi 14 Ultra nyní, a to třeba v oblasti editace videí.

Funkci najdete v galerii a jmenuje se jednoduše – Video efekty. Díky těmto úpravám můžete na pár kliknutí přidat vašim videím editaci, kterou byste ručně na pořízené záběry roubovali klidně i několik hodin. O co jde?

Jakmile systém rozpozná na vašem videu osobu, můžete přidat různé efekty: neonový stín, barevný obrys, křídla, efekt částicí, či dokonce přidat do pozadí vašeho videa nějaký nápis, opět ve stylovém neonovém fontu. K tomu si přidejte již z minulosti známé efekty aplikované rovnou při natáčení videí, jako je magické přiblížení, zmrazení pozadí, time lapse či paralelní světy. O těchto vychytávkách jsme informovali v jednom ze starších článků.

Telefon jako čtecí zařízení

A pak je tu jedna velmi specifická záležitost, která však nemohla zůstat bez našeho povšimnutí. Přímo ve fotoaplikaci nabízí Xiaomi 14 Ultra praktickou funkci teleprompteru. O co jde? V napůl průhledné formě si můžete na displej promítnout psaný text, který se vám bude zobrazovat během focení a natáčení videa.

Ve zkratce by se dalo říct, že jde o velmi základní náhražku za klasické čtecí zařízení, které používají zaměstnanci televizí nebo někteří youtubeři a influenceři. Pokud patříte k začínajícím videoblogerům, můžete shledat funkci teleprompteru rozhodně praktickou. Čtecí zařízení na displeji pojme text o délce až 6000 znaků včetně mezer a můžete u něj nastavovat velikost i rychlost posouvání. Kromě vložení vlastního textu je možné do teleprompteru importovat data například z dokumentů či PDF souborů.

Xiaomi 14 Ultra se na českém trhu prodává ve variantě s 16 GB RAM a 512GB úložištěm, za kterou zaplatíte 34 990 Kč včetně DPH. Vybírat můžete ze dvou barevných variant – černé a bílé. Pokud se o něm chcete dozvědět více, přečtěte si naši podrobnou recenzi od kolegy Petra Uhlíře.