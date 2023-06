Xiaomi 13T (Pro) v přípravě. Známe klíčové parametry

Xiaomi obvykle představuje nové vlajkové smartphony na sklonku roku, ještě předtím uvádí na trh mezigenerační modely s přídomkem „T“. V letošním roce bychom se měli dočkat smartphonů Xiaomi 13T a 13T Pro, přičemž oproti minulé generaci si čínský výrobce s premiérou pořádně pospíší – namísto říjnového uvedení údajně své novinky představí 1. září, tedy několik dní před představením nových iPhonů. S jakou výbavou půjdou telefony od Xiaomi do souboje? To na Twitteru prozradil informátor SnoopyTech.

Pokud můžeme zveřejněným informacím věřit, můžeme se těšit na slušně vybavené smartphony, které minimálně na papíře vypadají velmi dobře. Xiaomi 13T Pro údajně dostane 144Hz AMOLED displej, vrcholný 4nm čipset (pravděpodobně Snapdragon 8 Gen 2), 12 GB RAM a až 512GB úložiště.

Těšit se rovněž můžeme na fotoaparáty s puncem značky Leica a 5000mAh akumulátor, který půjde nabíjet výkonem až 120 wattů. Potěšující informací je, že Xiaomi údajně dodá telefon s nabíječkou v balení. Potvrzenou máme prozatím pouze jedinou barevnou variantu, a to zelenou Meadow Green.

Základní Xiaomi 13 má přinést oproti modelu Pro několik ústupků, ale naštěstí nemají být nijak velké. Například v oblasti displeje se máme dočkat stejného 144Hz AMOLED panelu, totožná má být i kapacita akumulátoru 5000 mAh. Omezená prý bude rychlost nabíjení, u tohoto modelu má být stropem 67 wattů. Čipset má být rovněž vyroben 4nm procesem, avšak nemá se jednat o top model – odhadujeme, že Xiaomi vsadí na nějaký vlajkový procesor od MediaTeku, možná Dimensity 9200.

Xiaomi 13T

144Hz CrystalRes AMOLED display

"Flagship 4nm SoC"

5000mAh w 67W

Leica camera

8 GB RAM

256 GB Storage

Black

MIUI 14

September 1st release

£599

Both (13T and Pro) have chargers included.

— SnoopyTech (@_snoopytech_) June 26, 2023