Xiaomi 13 Ultra dostane zakřivený displej, obří fotomodul a gigantickou porci paměti

Nejvybavenější Xiaomi bude mít paměti na rozdávání

Nejvyšší konfigurace nabídne 16 GB RAM a 1 TB interní paměti

Ceny pro čínský trh jsou poměrně příznivé, v Česku ale jistě budou o dost vyšší

Vlajkové modely z řady Xiaomi 13 jsou již dostupné také na našem trhu, avšak nejen nadšenci do mobilních technologií stále čekají na příchod toho nejvybavenějšího zástupce s přídomkem Ultra. Ten by měl být plnohodnotným konkurentem těch nejlepších telefonů na trhu a ukázkou toho, co všechno Xiaomi dokáže. Z nějakého důvodu ale čínský výrobce s představením stále otálí, byť podle posledních informací bychom se jej měli dočkat v řádu několika dní.

Vzhledem k tomu, že se tak stále ještě nestalo, objevují se na internetu další spekulace týkající se nejvybavenějšího smartphonu od Xiaomi. Tentokrát se na sociální síti Weibo objevily paměťové varianty, které budou mít uživatelé k dispozici. Nutno podotknout, že Xiaomi s pamětí opravu nešetřilo – základní verze bude disponovat 8 GB RAM a 256 GB interní paměti, nicméně připlatit si budete moci za 12 GB RAM a 256/512 GB interní paměti, případně vsadit na gargantuovskou porci 16 GB RAM a 1 TB vnitřního úložiště.

Kromě toho se na veřejnost dostaly také nové rendery, které zveřejnil známý leaker OnLeaks. Z nich je patrný například zakřivený displej či nepřehlédnutelný fotomodul, který by měl hostit 1″ senzor Sony IMX989 pro hlavní fotoaparát, trojici 50Mpx snímačů a také duální LED blesk.

Co se týče ceny, Xiaomi 13 Ultra by mělo začínat na 6 300 yüanech (cca 24 tisíc Kč s DPH) a za nejvyšší variantu si čínská firma řekne nejspíše o 8 000 yüanů (cca 30 tisíc Kč s DPH). Nutno podotknout, že se jedná o ceny pro čínský trh, přičemž pokud se nakonec Ultra dostane také do Česka, její cena bude bezesporu mnohem vyšší – ostatně aktuálně nejvybavenější Xiaomi 13 Pro se u nás prodává za částku 31 490 korun.