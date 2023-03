Tohle bude těžký kalibr! Xiaomi 13 Ultra se má dočkat globální verze

Společnost Oppo se připravuje na odhalení svých nových vlajkových smartphonů rodiny Find X6. Celkem by měla obsahovat tři modely – základní Oppo Find X6 a pak dvě varianty modelu Find X6 Pro – jednu se Snapdragonem 8 Gen 2, druhou s MediaTekem Dimensity 9200. O tom, jakou výbavu všechny tři telefony nabídnou, jsme psali už v lednu, nyní můžeme ještě přihodit první fotografii zad vrcholného modelu Oppo Find X6 Pro.

OPPO Find X6 Pro

The next king of cameras. pic.twitter.com/sP1pfeJO9n

— Ice universe (@UniverseIce) March 11, 2023