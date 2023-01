Řada Oppo Find X6 se dále poodhaluje: možná nabídne 1“ fotočip

Oppo chystá rovnou trojici vlajkových telefonů

Dvě varianty Pro se liší nejen v čipsetu, ale také ve fotočipech

Kdy budou představeny a jestli zamíří také do Evropy, není prozatím jasné

Oppo patří mezi největší výrobce smartphonů na světě, přičemž pomalu se začíná prosazovat také na českém trhu. Tím primárním je pro něj nicméně Čína, kde už v tomto měsíci bude odhalena řada Find X6. Ta na sebe nyní prozradila několik specifikací, se kterými by chtěla konkurovat těm nejlepším na trhu.

Předně se spekuluje rovnou o třech kouscích: dvou s označením Pro a jedním základním. Ty vybavenější podle všeho nabídnou 6,82“ AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 / MediaTek Dimensity 9 200, LPDDR5X RAM, úložiště typu UFS 4.0 a baterii s kapacitou 5 000 mAh, která zvládne 100W drátové a 50W bezdrátové nabíjení. Samozřejmost představuje také odolnost proti vodě a prachu podle standardu IP68.

Základní Find X6 se bude moci pochlubit 6,74“ AMOLED panelem se 120Hz obnovovací frekvencí, čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a baterií s kapacitou 4 800 mAh, kterou půjde nabíjet 80 W kabelem a 30 W bezdrátově. Ačkoli prý odolá vodě i prachu, neměl by mít oficiální certifikaci IP.

Všechny zmíněná zařízení by se měla chlubit trojicí 50Mpx fotoaparátů na zadní straně, přičemž lišit by se měly v použitých senzorech. Hlavní fotoaparát „Pročka“ se Snapdragonem nejspíše bude spoléhat 1“ fotočip IMX989 od Sony, přičemž ostatní dva fotoaparáty by se měly spokojit s fotočipem Sony IMX890 o velikosti 1/1,56”. Všechny tři fotoaparáty modelu Pro s čipsetem Dimensity mají disponovat fotočipem Sony IMX890, přičemž ten základní nabídne na hlavním fotoaparátu Sony IMX890, na širokoúhlém Samsung ISOCELL JN1 a na přibližovacím Sony IMX763. Všechny telefony budou mít i 3D ToF senzor, vyladěné barvy od Hasselbladu a selfie kameru s 32 Mpx. Modely Pro navíc dostanou vlastní obrazový čip Oppo MariSilicon X2 ISP, zatímco ten základní se musí smířit s MariSilicon ISP.

Kdy můžeme očekávat oficiální představení všech tří členů rodiny Oppo Find X6, není prozatím jasné, stejně tak kdy a v jaké sestavě se dostanou na globální trhy.