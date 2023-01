Není to už trochu moc? Příští vlajkové Oppo dostane gigantický fotomodul

Vystouplý fotomodul Oppo Find X6 má zabírat až dvě pětiny plochy zad

O konkrétních fotoaparátech se prozatím spekuluje

Vybavenější varianta Pro by ovšem mohla dostat 1“ senzor

Plochá záda u chytrých telefonů dnes již prakticky nevídáme. Skoro vždy zadní části dominuje vystouplý modul s fotoaparáty. Ty je totiž velmi obtížné integrovat do těla zařízení tak, aby fotily tak pěkně, jak jsme zvyklí, ale aby nevyčnívaly. V některých případech lze sice rozměrnější „fotobatoh“ odpustit, standardem by to ale být nemělo. Čínský výrobce Oppo se podle posledních spekulací pokusí u svého chystaného vlajkového modelu posunout hranici přípustnosti, jak může být design zařízení podřízen výbavě.

Z dostupných snímků se zdá, že Oppo Find X6 dostane fotomodul téměř gigantických rozměrů. Dle odhadů by měl zabírat až dvě pětiny plochy zad, ale co je možná horší, z těla vystupuje poměrně výrazně. A nic na tom nemění ani to, že se to snaží maskovat dvoustupňovou elevací. Ačkoli by v sobě smartphone měl ukrývat poměrně zajímavou fotovýbavu, otázkou zůstává, zda fotografie budou tak úchvatné, že mu zákazníci tento obří hrb odpustí.

Oppo bude chtít svůj nevzhledný fotomodul obhájit hlavním 50Mpx fotoaparátem se senzorem Sony IMX890, clonou f/1.9 a optickou stabilizací obrazu, nepotvrzeným širokoúhlým objektivem a teleobjektivem. Vybavenější varianta Pro by se měla spoléhat na větší 1“ senzor Sony IMX989 u hlavního fotoaparátu, což by větší rozměry mohlo ospravedlnit. Na informace o tom, kdy se dočkáme odhalení a zda smartphone dorazí také do Evropy, si budeme muset ještě počkat. Jisté ale není ani to, že finální produkt bude takto skutečně vypadat.