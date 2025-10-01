TOPlist

Podzimní výprodej na Steamu odstartoval netradičně brzy. V obří slevě je Mafia i Far Cry

Marek Bartík
Marek Bartík 1. 10. 6:30
Lord Gaben, zakladatel Valve a patron výhodných herních nabídek
  • Na Steamu odstartoval velký podzimní výprodej, výhodné nákupy potrvají až do 6. října
  • V nabídce najdete tisíce zlevněných her včetně Cyberpunku, Gears of War nebo Half-Life Alyx
  • Nechybí ani speciální obří slevy – Mafia 3 díky nim vychází na 2,99 eur, cca 73 korun

Za poslední roky si hráči zvykli, že tradiční podzimní výprodej na Steamu probíhal na přelomu listopadu a prosince, tedy krátce před začátkem další – tentokrát zimní – velké slevové akce. Dva významné výprodeje v těsném termínovém sousedství byly podle řady hráčů zbytečné a ke stejnému závěrů očividně dospěla také společnost Valve. Podzimní nákupní horečka tak letos vypukla o poznání dřív, konkrétně v pondělí 29. září, a potrvá celý jeden týden, tedy až do pondělí 6. října.

Kromě nezvyklé termínovky ovšem zůstává vše při starém. Jako obvykle se hráči mohou těšit na speciální nabídku her v 90% slevě, která tentokrát obsahuje tituly jako Mafia 3, Sniper Elite 5 nebo Far Cry Primal. Za výhodnou cenu nicméně pořídíte prakticky cokoliv, pochopitelně s výjimkou čerstvě vydaných a nadcházejících her. A my jako obvykle doporučujeme neskočit po první zdánlivě lákavé nabídce a místo toho každou slevu porovnat například na webu gg.deals, který agreguje ceny napříč všemi digitálními tržišti s hrami.

Přehled vybraných her za extrémně nízkou cenu

Spořivé hráče patrně nejvíc zaujme speciální nabídka her s 90% slevou. Nechybí mezi nimi například Mafia 3, proti které se sice řada hráčů vymezuje, ale z mého pohledu zůstává přinejmenším z hlediska příběhu a dobové atmosféry nedoceněná. Repetitivní struktura vedlejších misí a občasné technické nedostatky sice mohou odradit, ale za 70 korun si hra rozhodně zaslouží vaši pozornost. Za zmínku stojí prehistorická akce Far Cry Primal (73 korun), humorná budovatelská strategie z univerzitního prostředí Two Point Campus (73 korun), střílečka DOOM Eternal či kompletní edice mysteriózní akce Control (obě zhruba za stovku).

  • Elite Dangerous – 1,99 eur (cca 49 korun)
  • Transport Fever 2 – 3,99 eur (cca 97 korun)
  • Old World – 3,99 eur (cca 97 korun)
  • Two Point Campus – 2,99 eur (cca 73 korun)
  • Far Cry Primal – 2,99 eur (cca 73 korun)
  • Control Ultimate Edition – 3,99 eur (cca 97 korun)
  • DOOM Eternal – 3,99 eur (cca 97 korun)
  • Sniper Elite 5 – 4,99 eur (cca 120 korun)
  • Monster Train – 2,45 eur (cca 60 korun)
  • Desperados III – 3,99 eur (cca 97 korun)
  • CODE VEIN – 4,99 eur (cca 120 korun)
  • Mafia III: Definitive Edition – 2,99 eur (cca 73 korun)
  • Haven – 2,49 eur (cca 60 korun)
  • GreedFall – 3,49 eur (cca 85 korun)
  • South Park The Fractured But Whole – 2,99 eur (cca 73 korun)
  • Rise of the Tomb Raider – 2,99 eur (cca 73 korun)
