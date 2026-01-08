B.J. Blazkowicz se znovu postaví nacistům. V MachineGames má vznikat Wolfenstein 3

- Studio MachineGames se podle zákulisních informací chystá završit novodobou trilogii Wolfenstein
- Existenci třetího dílu potvrzují zdroje magazínů Windows Central a Kotaku
- Souběžně s novým Wolfensteinem ve švédském studiu vzniká také nová multiplayerová střílečka
Po oceňované herní adaptaci Indiana Jonese se studio MachineGames zřejmě vrátí k další ikonické značce. Podle zákulisních informací ve švédském studiu vzniká pokračování akční série Wolfenstein. Případným třetím dílem by tvůrci mohli uzavřít novodobou trilogii, kterou v roce 2014 započali překvapivě povedenou hrou Wolfenstein: The New Order, na níž o tři roky později navázalo neméně zdařilé pokračování s podtitulem The New Colossus. Informaci jako první zveřejnil novinář Jez Corden v článku o budoucnosti Xboxu pro magazín Windows Central. S odvoláním na nejmenované zdroje ji následně potvrdil také herní magazín Kotaku.
Ideální načasování
Vydavatelství Bethesda Softworks brzy oslaví 40. výročí od svého založení (první hrou společnosti byl jednoduchý simulátor amerického fotbalu s názvem Gridiron! z roku 1986 pro Amigu a Atari ST) a kupředu se ubírají rovněž přípravy seriálové adaptace pro streamovací platformu Amazon Prime Video. Návrat milované akční série, ve které v roli amerického špiona B.J. Blazkowicze kosíte zástupy nácků, se už jen zkrátka nabízí.
Kromě hlavních dílů The New Order a The Old Colossus jsme se od MachineGames dočkali povedeného prequelu The Old Blood (2025) a vlažně přijatých spin-offů Cyberpilot pro virtuální realitu a kooperativní střílečky Youngblood (obě 2019). Předloňským dobrodružstvím Indiana Jones and the Great Circle se však švédští vývojáři vrátilo do vrcholné formy.
Uzavření trilogie
Návrat ikonické série loni naznačil také přímo šéf MachineGames Jerk Gustafsson. V rozhovoru pro dokumentární projekt Noclip uvedl, že příběh Williama Blazkowicze ještě není u konce. Tvůrci podle něj o značce Wolfenstein vždycky přemýšleli jako o trilogii.
Třetí Wolfenstein by však neměl být jediným projektem, který aktuálně vzniká v kancelářích MachineGames. Experti žánru FPS prý souběžně pracují také na dosud neoznámené multiplayerové střílečce, která se podobá hitu Rainbow Six Siege od Ubisoftu.