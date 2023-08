Aktuální akce v App Store: retro RPG, profesionální fotoaplikace a manažer závodní stáje

Pátek je tady a s ním i náš přehled těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou aktuálně ve slevě či zdarma na App Store, Vypíchnout z našeho výběru můžeme kupříkladu zajímavé retro RPG Silversword, profesionální fotoaplikaci ReeXpose nebo management závodní stáje ve hře Motorsport Manager Mobile 3.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Block vs Block II

Kdo by neznal legendární hru Tetris. Ta svou jednoduchostí a překvapivou návykovostí dokázala učarovat celé generace hráčů a i dnes patří její koncept mezi ty, které lze označit jedním slovem jako geniální. Neznamená to ovšem, že by se hra za dobu své existence nikam neposunula a zůstala zamrznutá v čase. Pakliže hledáte novou výzvu v klasické hře, rozhodně byste neměli minout titul Block vs Block II. Původní cena byla 150 korun.