Windows 7 přišly o poslední webový prohlížeč. Firefox ukončuje podporu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 19. 2. 18:00
2
Firefox
  • Mozilla se rozhodla ukončit podporu Firefoxu pro Windows 7
  • Firefox byl posledním moderním prohlížečem, který byl na Windows 7 udržován
  • Mozilla doporučuje přejít na novější Windows nebo na Linux

Podpora Windows 7 skončila už v roce 2020, avšak z počítačů tento systém stále ještě nevymizel – podle dat agentury StatCounter má aktuálně celosvětový podíl 1,05 % mezi všemi verzemi Windows. Není se čemu divit, „sedmičky“ patří mezi nejpovedenější Windows v historii a někteří uživatelé na ně nedají dodnes dopustit, byť jejich používání je dnes spojeno s velkou mírou rizika. To se navíc na konci tohoto měsíce ještě zvýší – od Windows 7 dává ruce poslední mainstreamový internetový prohlížeč.

Mozilla Firefox ukončuje podporu pro Windows 7

Softwarová podpora Windows 7 byla Microsoftem ukončena ve třech fázích – nejprve v roce 2015 nastal konec běžné podpory, o pět let později skončila rozšířená podpora a v roce 2023 došlo k ukončení dodatečné placené podpory (pro firmy). Ukončením podpory přestal systém dostávat bezpečnostní aktualizace reagující na nejnovější hrozby a přestaly pro něj také vycházet ovladače pro novější hardware i aplikace.

Tapeta s logem Windows 7

Asi nejcitelnější byla pro Windows 7 „ztráta“ hlavních internetových prohlížečů, v roce 2023 přestaly systém podporovat prakticky všechny prohlížeče postavené na vykreslovacím jádru Chromium – Google Chrome, Microsoft Edge, Brave nebo Vivaldi. Opera sice oficiálně podporu svého prohlížeče pro Windows 7 neukončila, nabízí jej však pouze se starými verzemi vykreslovacího jádra.

Poslední (relativně) bezpečnou branou do světa internetu ve Windows 7 byl dosud prohlížeč Mozilla Firefox, ovšem jeho podpora již brzy skončí také – Mozilla oznámila, že aktuální Firefox 115 (z kanálu ESR) je poslední verzí prohlížeče pro systémy Windows 7, 8 a 8.1. Aktualizace Firefoxu pro starší Windows poběží do konce tohoto měsíce, od března už bude zcela bez podpory.

Source: StatCounter Global Stats – OS Market Share

Mozilla původně plánovala odstavit Firefox pro Windows 7 už v září roku 2024, avšak toto datum dvakrát posunula – měla totiž dostatečnou základnu uživatelů, která vynaložené náklady ospravedlnila. V posledních letech ale podíl Windows 7 klesl a zároveň narostl počet zranitelností, které již na nepodporovaném systému nikdo neřešil. Bez oficiální podpory Microsoftu se tak stalo udržování Firefoxu příliš nákladné a pro uživatele rizikové.

Mozilla doporučuje uživatelům Windows 7 přejít na modernější systémy, ať už novější verze Windows, nebo linuxové distribuce. Ty mimochodem mají v drtivé většině nastavený Firefox jako výchozí prohlížeč.

