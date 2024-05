Windows 11 zřejmě čeká velká proměna. Dotkne se nabídky Start

Microsoft zřejmě přidá do nabídky Start widgety

Jejich seznam půjde připnout nalevo či napravo od zástupců aplikací

V tomto týdnu vyšlo nové testovací sestavení s drobnými změnami

Poslední testovací sestavení Windows 11 byla co do množství a velikosti vylepšení taková nemastná, neslaná. Microsoft se zřejmě připravuje na to, že stěžejní novinky připravované do velkého podzimního updatu odhalí za dva týdny na vývojářské konferenci Build. Na ní bychom se měli dočkat především oznámení velkého balíku funkcí poháněných umělou inteligencí, dojde ale i na úpravy dílčích částí samotného systému. Inovována by mohla být například nabídka Start.

Widgety součástí nabídky Start?

Na internetu se objevily obrázky zbrusu nové funkce, která se pravděpodobně objeví v některém z příštích sestavení Windows 11. Novinka se jmenuje „adaptivní karty“ a nejde o nic jiného než o pás s widgety, který lze „přilepit“ zleva nebo zprava k nabídce Start. Uživatel tak může mít přímo na očích informace o počasí, akciích apod., aniž by musel navštěvovat dedikovanou obrazovku s widgety.

Zda má chystaná novinka současné widgety nahradit, doplnit, nebo se bude jednat o samostatně žijící funkci, není v tuto chvíli jisté. Adaptivní karty mají být otevřeny vývojářům, ti tak budou moci vytvářet widgety svázané s jejich aplikacemi a hrami.

Po přidání widgetů do nabídky Start volají uživatelé již od chvíle, kdy Microsoft s příchodem Windows 11 „zabil“ živé dlaždice. Ty od Windows 8 plnily dvojí roli – jednak sloužily ke spouštění aplikací a jednak plnily roli widgetů, kdy zobrazovaly základní informace, aniž by bylo nutné aplikaci spouštět. Živé dlaždice se zcela jistě do Windows nevrátí, nicméně přidání widgetů do nabídky Start je rozhodně lepší nápad, než je držet zvlášť.

Novinky v Insider programu

Microsoft dal v tomto týdnu Insiderům ochutnat alespoň pár připravovaných novinek týkajících se nabídky sdílení a aplikací Výstřižky a Malování.

Do nabídky sdílení přibylo tlačítko, které umí generovat QR kódy z URL adres.

Nabídku sdílení již omylem nezavřete kliknutím mimo ni – od teď bude zapotřebí použít křížek.

Do výstřižků lze nově z nabídky tvary přidávat emotikony.

U tvarů je nově možné měnit průhlednost výplně a barvu obrysu, přidán byl rovněž nástroj pravítko.

Výstřižky nově dokáží detekovat QR kódy.

V Malování došlo k přejmenování generativní funkce Paint Cocreator na Image Creator.