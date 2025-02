Windows 11 v roce 2025: na jaké novinky se můžeme těšit?

Microsoft má pro letošek v plánu několik vylepšení systému Windows 11

Těšit se můžeme na upravenou nabídku Start i hlavní panel

Jednodušší rovněž bude sdílení souborů nebo systémové vyhledávání

Operační systém Windows 11 byl představen v roce 2021 a zjevně se zatím do důchodu nechystá. Pokud by jej měl Microsoft v plánu nahradit novější číselnou verzí, jistě by u „jedenáctek“ uspal Windows Insider program a přestal do něj přidávat nové funkce. Jenže to se neděje – v tuto chvíli má v rukávu několik zajímavých vylepšení, která bude v průběhu letošního roku servírovat v rámci nového vydání. Jaká jsou ta nejzajímavější?

Nové možnosti nabídky Start

Nabídka Start ve dostává ve Windows 11 různá vylepšení průběžně, tentokráte to ale má být velké. Redmondští pracují na zbrusu nových rozvrženích seznamu všech aplikací – současný abecední seznam doplní nové pohledy „Kategorie“ a „Mřížka“.

První z nich automaticky (zřejmě s pomocí AI) rozdělí aplikace do šesti kategorií podobně jako to dělá Apple v iOS – každá z těchto kategorií pak má podobu složky aplikací, která po kliknutí odkryje celý svůj obsah. Složky není možné jakkoliv přejmenovávat nebo přesouvat aplikace z jedné do druhé, vše se děje automaticky. Rozvržení „Mřížka“ poté vypadá jako seznam aplikací v Microsoft Launcheru pro Android, tedy abecedně seřazená nabídka s ikonami aplikací v řádcích.

Nabídku Start rovněž obohatí postranní panel s přístupem k nejdůležitějším položkám ve vašem telefonu, přitom bude lhostejné, zda na něm běží Android nebo iOS. V podstatě se bude jednat o jakýsi widget k aplikaci „Propojení s telefonem“, skrze který půjde snadno přistupovat ke zprávám, k hovorům či fotografiím, podporováno bude i rychlé kopírování souborů z počítače do telefonu.

Nové rozhraní pro sdílení souborů

Z Windows 11 půjde obecně snadněji odesílat data do světa – Microsoft plánuje zbrusu nové rozhraní pro sdílení souborů. Postačí libovolný soubor přesunout do horní části obrazovky, načež se otevře pruh s ikonami aplikací, s nimiž lze data sdílet. Ikony se budou řadit podle frekvence používání.

Menší ikony v hlavním panelu

Úpravy neminou ani hlavní panel, Microsoft v něm povolí zmenšení ikon, a to buď vždy, nebo pouze v případě, kdy by se ikony standardní velikosti do panelu nevešly. Volba menších ikon nezmění výšku samotného hlavního panelu, ta zůstane zachována.

Vylepšení dorazí i do pravé části u hodin. Ukazatel stavu nabití akumulátoru bude nově barevný – při nabíjení zelený, při vybité baterii červený, kromě toho u něj bude možné volitelně zobrazit procento nabití.

Poslední novinkou v hlavním panelu bude volitelná ikona pro otevření panelu s emotikonami, který se ve Windows 11 schovává pod klávesovou zkratkou „win + .“ Tato ikonka bude moci být zobrazená neustále, vůbec nebo pouze v případě zadávání textu.

Widgety na zamykací obrazovce

Na zamykací obrazovku si lze aktuálně promítnout informace z některé aplikace, brzy by však mělo být možné vysázet do tohoto prostoru libovolné widgety. Podporovány budou jak ty systémové, tak i widgety třetích stran, například Spotify. Widgety budou mít „živých dlaždic“, jejich pořadí půjde v nastavení libovolně měnit.

Microsoft rovněž na zamykací obrazovce upraví animaci pro přihlašování skrze systém Windows Hello.

Speciality pro Copilot+ počítače

Vylepšení neuniknou ani AI funkce exkluzivní pro počítače Copilot+ PC. Jednak bychom se konečně měli dočkat širokého nasazení funkce Recall, která průběžně sleduje dění na obrazovce a dovoluje kdykoliv se do dané situace vrátit, ať už je to rozepsaný dokument z minulého měsíce nebo loni navštívená stránka.

Nástroj Click To Do by zase měl na obrazovce rozpoznat typ informace a nabídnout k ní patřičné akce – u emailové adresy to bude poslání emailu, u textu jeho zkopírování do schránky, u webové adresy její otevření v prohlížeči apod.

Microsoft by také měl umělou inteligenci nasadit do systémového vyhledávání – soubory, složky, obrázky a dokumenty by tak mělo jít vyhledávat přirozeným jazykem.

Další drobnosti

Kromě výše uvedených vylepšení Microsoft připravuje i spoustu menších drobností. Patří mezi ně například:

Vylepšené automatické HDR – systém by se měl naučit automaticky detekovat HDR obsah a přepínat pro jeho potřeby mód obrazovky

Klávesnice gamepadu – na virtuální klávesnici bude možné pohybovat se s pomocí gamepadu

Podpora nových technologií – na novějších počítačích půjde vytvářet hotspot s využitím pásma 6 GHz

Nový přehled specifikací – designovou úpravu podstoupí nabídka „o tomto počítači“, která na jednom místě vypíše přehled klíčových parametrů daného stroje

Známe termín letošní vývojářské konference Build

Zatím nevíme, kdy bude Microsoft výše uvedené novinky zavádět – některé mohou přijít v pravidelných měsíčních aktualizacích, některé až v příštím velkém updatu.

We’re building a new path forward. Come join us at #MSBuild, May 19 – 22, 2025. https://t.co/MflbdY5UAh pic.twitter.com/YbRLwmepK1 — Microsoft Events (@events_msft) February 4, 2025

Novinkám ve Windows by se mohli redmondští věnovat i na letošní vývojářské konferenci Build, jejíž termín byl ohlášen v tomto týdnu – událost se uskuteční mezi 21-23. květnem letošního roku.