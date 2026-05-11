Windows 11 dostávají režim nízké latence. Některé úkony se zrychlí až o 70 procent

- Microsoft usilovně pracuje na opravách Windows 11
- Díky novému režimu nízké latence zrychlí esenciální systémové položky
- Nabídka Start a kontextová menu se mají otvírat až o 70 procent rychleji
Microsoft ve velkém opravuje Windows 11. Redmondští v posledním roce živelně přidávali do svého operačního systému hromady nových funkcí (zejména těch souvisejících s umělou inteligencí), avšak zapomněli se věnovat tomu nejdůležitějšímu – optimalizaci, stabilitě a bezchybné funkčnosti. Po vlně stížností americká firma zatáhla za ruční brzdu a založila iniciativu Windows K2, která má napáchané škody napravit.
Zrychlení odezvy až o 70 procent
Jedním z cílů iniciativy Windows K2 je zrychlení odezvy systému na základní úkony. Za poslední roky ve Windows 11 došlo ke zpomalení některých esenciálních funkcí, jako je například otevření nabídky Start nebo Průzkumníka souborů. Podle zdrojů serveru Windows Central Microsoft plánuje tento nedostatek napravit zavedením speciální funkce „Low Latency Profile“. Co tato funkce dělá?
Režim nízké latence má ve vybraných scénářích krátkodobě navýšit frekvenci procesoru, a tím požadovaný úkon urychlit. Funkce je již údajně testována v programu Windows Insider a má se pozitivně projevit ve všech úkolech s vysokou prioritou – otvírání aplikací, rozbalování kontextových nabídek apod. S povoleným režimem nízké latence má být:
- až o 40 procent rychlejší spouštění systémových aplikací jako Microsoft Edge nebo Outlook
- až o 70 procent rychlejší otvírání nabídky Start a kontextových menu
- rychlejší otvírání většiny aplikací třetích stran
Obecně se tak máme těšit na pocitové zrychlení celého systému. Obavy ze zvýšené spotřeby údajně nejsou na místě – navýšení výkonu má trvat zhruba 1-3 sekundy, takže energetický dopad má být zcela zanedbatelný. V tuto chvíli ale není jasné, zda bude režim nízké latence aktivován automaticky, anebo bude volitelný. Přestože je tato novinka zatím v rané fázi testování, podle testů serveru Windows Central je její přínos jasně patrný – odezva systému při otvírání aplikací a kontextových menu je na shodném hardwaru výrazně rychlejší.
TESTED: Windows 11's upcoming "Low Latency Profile" mode brings genuine performance improvements to the OS, speeding up flyout and app launches significantly.
We've benchmarked opening some apps on video with the Low Latency Profile enabled and disabled, and you can see… pic.twitter.com/BCNtsXmx31
— Windows Central (@WindowsCentral) May 8, 2026
Microsoft aktuálně ladí délku a velikost navýšení taktů procesoru, takže na zavedení do ostré verze systému si ještě nějakou chvíli počkáme.