Windows 11 dostaly praktické widgety. Pohlídají vytížení procesoru, pamětí i sítě

Microsoft uvolnil nové widgety pro Windows 11

Částečně suplují funkci Správce úloh

Systém Windows 11 přinesl oproti předchozím „desítkám“ nový grafický kabátek a také několik nových funkcí. Mezi ně patří i widgety, které jsou ale v současné podobě dosti omezené, jak schopnostmi, tak jejich množstvím. Naštěstí nabídka se začíná postupně rozšiřovat.

Čtyři nové Widgety od Microsoftu

V obchodě Microsoft Store se objevilo několik nových widgetů od třetích stran i od samotného Microsoftu. Jeho nejnovějším počinem je sada widgetů Dev Home (preview), která obsahuje čtveřici miniaplikací zobrazujících vytížení komponent počítače – procesoru, grafické karty, operační paměti nebo síťové karty.

Každý z těchto widgetů lze připnout zvlášť a vybrat si u něj jednu ze tří velikostí. Bohužel to je de facto vše, co s nimi lze dělat – pro podrobnější statistiky je nutné navštívit systémového správce úloh. Do něj vás ale samotné widgety neodkáží, neboť do aplikací a systémových funkcí neumí odkazovat žádný z widgetů.

Pokud však chcete jen občas namátkou zkontrolovat, kolik máte zaplněné operační paměti nebo jak vytěžujete síť, můžete v nových widgetech najít zalíbení. Jejich sadu Dev Home (preview) lze stáhnout přímo z Microsoft Store.

Widgety pro monitorování výkonu a vytížení nejsou jediným praktickým doplňkem systému Windows 11. Microsoft nedávno prozradil, že systém brzy nabídne možnost odstranit Informační kanál, na který si řada uživatelů stěžuje a příliš jej nevyužívá. Spekuluje se i o tom, že bychom se v budoucnu mohli dočkat umísťování widgetů na plochu.