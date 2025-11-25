WiiM Sound: chytrý reproduktor s displejem je ideální tip na vánoční dárek

Značka WiiM rozšiřuje své portfolio o zcela nový chytrý reproduktor WiiM Sound, který přináší špičkový výkon, nadčasový design a dokonale jednoduché ovládání. Funguje samostatně, v stereo páru, jako efektový kanál v domácím kině nebo jako součást rozsáhlého multiroom systému WiiM. Ať už hledáte univerzální ozvučení bytu, nebo moderní upgrade pro váš audio systém — WiiM Sound je připraven.
Kompaktní tělo, chytré ovládání
Dominantou reproduktoru je 1,8″ dotykový kruhový displej, který umožňuje okamžitý přístup k přehrávání, hlasitosti, ekvalizéru, zdroji signálu i nastavení RoomFit — a to vše bez nutnosti sahat po telefonu. Displej si můžete přizpůsobit podle sebe: od analogových či digitálních hodin až po obal alba nebo vlastní tapetu.
Zvuk, který zaplní celý prostor
WiiM Sound nabízí výkon až 100 W a podporu Hi-Res audio až do 24 bitů / 192 kHz. Nově navržená dvoupásmová akustická architektura se samostatně laděnými měniči a precizní výhybkou zajišťuje:
- minimální zkreslení
- bohaté detaily
- přirozenou a vyváženou reprodukci
- příjemný poslech bez únavy
AI RoomFit: zvuk přesně tam, kde jste vy
Integrovaná automatická kalibrace AI RoomFit™ analyzuje akustiku místnosti a optimalizuje zvuk tak, aby byl vyvážený v jakémkoli prostoru. Ať se v místnosti posunete kamkoli, systém během chvíle zvuk znovu doladí — vždy s respektem k původnímu charakteru reproduktoru.
Nejlepší připojení i kompatibilita
WiiM Sound podporuje nejnovější standardy:
- Wi-Fi 6E
- Bluetooth 5.3
- Analogový vstup pro externí zdroje
Streamovat můžete přes více než 20 služeb v aplikaci WiiM Home, nebo přímo z oblíbených aplikací díky podpoře Google Cast, Spotify/TIDAL/Qobuz Connect, Alexa Cast, DLNA, Roon či LMS. Reproduktor lze navíc začlenit do skupin Google Cast nebo Alexa.
Multiroom, domácí kino, nebo obojí
WiiM Sound bez problémů spolupracuje se zařízeními WiiM Amp, Pro, Mini, Ultra, Sub Pro, a také s reproduktory edice WiiM.
Můžete si tak:
- začít s jedním reproduktorem,
- přidat další místnosti,
- nebo vytvořit ucelený multiroom systém s precizní synchronizací.
Ve spojení s WiiM Ultra nebo WiiM Amp Ultra jej navíc využijete jako zadní efektový reproduktor nebo centrální kanál v domácím kině.
Ovládání pod kontrolou
Součástí balení je WiiM Voice Remote 2 Lite, který nabízí:
- přehrávání / pauzu / změnu hlasitosti na jedno stisknutí
- předvolby pro rychlý přístup
- přepínač zdrojů
- hlasové ovládání přes tlačítko
- nabíjení přes USB-C
Klíčové vlastnosti WiiM Sound
- Hi-Res audio 24 bit / 192 kHz, gapless přehrávání, výkon 100 W
- 1,8″ dotykový displej s plným přehledem o přehrávání
- AI RoomFit™ – automatická kalibrace místnosti
- Široké možnosti streamování: Cast, Connect, DLNA, Roon…
- Aplikace WiiM Home se správou hudby, ekvalizéru, multiroomu a aktualizací
- Možnost domácího kina s Amp Ultra / Ultra
- Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3
- Analogový vstup
- Snadné rozšíření celého systému
Obsah balení
- WiiM Sound Smart Speaker
- WiiM Voice Remote 2 Lite
- Napájecí kabel
- Rychlý průvodce spuštění