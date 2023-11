WhatsApp pro Android čeká nepříjemné omezení. Týká se zálohování

Uživatele WhatsAppu na Androidu brzy čeká nepříjemná změna v souvislosti se zálohováním dat

Zálohované konverzace či multimediální soubory budou opět zabírat místo na vašem Google Disku, dosud tomu tak nebylo

Uživatelé WhatsAppu na Androidu brzy přijdou o praktickou výhodu, kterou se v uplynulých pěti letech mohli pyšnit oproti majitelům chytrých zařízení s operačním systémem iOS. Chystaná změna se týká zálohování osobních dat. Konverzace či multimediální soubory se totiž dosud ukládaly na zvolený účet Disk Google, aniž by ve vašem cloudovém uložišti zabíraly jakékoliv místo. To se však brzy změní. Do testovací verze oblíbené chatovací aplikace se novinka promítne už v prosinci.

Konec neomezeného zálohování

Pro uživatele s Androidem to v praxi znamená, že zálohované konverzace, obrázky či videa budou opět zabírat místo na Google Disku, přičemž bude úplně jedno, zda využíváte bezplatných 15 GB nebo si předplácíte úložiště s větší kapacitou. Podle zástupců WhatsAppu se změna dostane k běžným uživatelům někdy v první polovině příštího roku. Aplikace je o tom informuje pomocí banneru v Nastavení > Chaty > Zálohování chatů.

Uživatelé, kteří už nebudou chtít používat svůj účet Google pro zálohování, budou mít při přechodu na nové zařízení se systémem Android možnost použít funkci Přesunout chaty, která funguje bezdrátově, pokud mají oba telefony zapnutou Wi-Fi. Připojení k síti v tomto případě není nutné, neboť se jedná o přímý přenos dat.

Stejné podmínky pro všechny

Samotný Google pak tvrdí, že na způsobu zálohování uživatelských dat z WhatsAppu se nic nezmění, tedy až na možné vyčerpání volného místa v cloudovém uložišti. Pokud ale v aplikaci odstraníte například obrázek či konverzaci, dojde k jejich automatickému smazání také ze zálohy na Google Disku, čímž lze pochopitelně nějaké to místo ušetřit. Uživatele, kterým by limit přece jen překážel, láká Google na pořízení předplatného Google One. Vybraným uživatelům prý nabídne jednorázovou slevu.

Nově tak bude mít zálohovaní dat na Androidu stejné podmínky jako na iOS. Tedy až na to, že Apple stále nabízí pouze 5 GB cloudového uložiště pro neplatící uživatele.