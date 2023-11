Apple na Googlu královsky vydělává, z reklam dostává 36 procentní podíl

Google čelí ve Spojených státech soudu kvůli údajnému monopolnímu chování

Roční platby Applu za zachování statusu výchozího vyhledávače se nelíbí ministerstvu spravedlnosti

Pro Apple se jedná o více než 10 procent jeho zisku

Google je na poli vyhledávání naprosto neoddiskutovatelnou celosvětovou jedničkou. To je pochopitelně trnem v oku antimonopolních úřadů po celém světě, kterým se dominance jednoho subjektu příliš nelíbí. Například ve Spojených státech čelí Google soudní při s ministerstvem spravedlnosti, které by rádo nabouralo monopolní postavení firmy z Mountain View. Během tohoto soudního sporu nicméně vycházejí na světlo zajímavé informace. Ty se týkají vztahu Googlu a Applu, které jsou pro obě firmy oboustranně výhodné.

Dohoda mezi Applem a Googlem je oboustranně výhodná

Není žádným tajemstvím, že Google platí každý rok astronomické částky za to, aby byl v zařízeních s iOS výchozím vyhledávačem. Vzhledem k tomu, že drtivá většina uživatelů nevyhledává v tomto ohledu alternativy a zůstává u výchozího řešení, jedná se z pohledu Googlu o velmi výhodnou smlouvu. A to i přes to, že každoročně platí Applu částku okolo 20 miliard dolarů (cca 452 miliard korun). Obdobná dohoda evidentně existuje také v případě prohlížeče Safari. V jeho případě platí Google Applu 36% podíl na ziscích z reklam, které jsou generovány na základě vyhledávání skrze Google v rámci Safari.

Pro Apple se jedná o velmi solidní přivýdělek, zatímco Google má jistotu, že ho budou používat stovky milionů uživatelů jablečných zařízení po celém světě. Ministerstvu spravedlnosti Spojených států nicméně vadí fakt, že tato dohoda poměrně efektivně brání jakékoli konkurenci, aby se mohla zlepšovat – uživatelé totiž nedostanou možnost si vybrat a i když zde jsou varianty, jak se používání vyhledávání od Googlu na zařízeních od Applu vyhnout, pro řadu z nich je mnohem jednodušší využít výchozí variantu.

Na situaci lze nahlížet také tak, že Google finančně motivuje společnost Apple, aby mu nekonkurovala v oblasti vyhledávání prostřednictvím svého výchozího vyhledávače. Pro Apple tato dohoda představuje více než 10 % jeho zisku. Jak se nakonec soudní spor uzavře a zda bude lukrativní dohoda nakonec muset být zrušena pro svůj antimonopolní charakter, bude muset rozhodnout soud.