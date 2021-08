Google chce zůstat výchozím vyhledávačem v iOS. Applu zaplatí astronomickou sumu

Není žádným tajemstvím, že o pozici výchozího vyhledávače v iOS je hned několik zájemců. Google se svého postavení na iPhonech a iPadech jen tak vzdát nehodlá, o čemž svědčí jeho ochota platit astronomické částky svému rivalovi z Cupertina. V loňském roce se jednalo o částku 10 miliard dolarů (cca 218 miliard korun), což rozhodně není málo.

V letošním roce se částka má údajně zvednout, konkrétně o celých 5 miliard dolarů na částku 15 miliard (cca 327 miliard korun). Za tímto tvrzením stojí analytik Toni Sacconaghi z poradenské společnosti Bernstein. Na této částce se nicméně nemá pravidelná platba zastavit – na základě veřejně dostupných čísel Sacconaghi předpokládá, že v roce 2022 by se mohla částka pohybovat mezi 18-20 miliardami dolarů (cca 393 – 436 miliard korun).

Dohoda mezi Applem a Googlem o poskytování vyhledávacích služeb trvá již více než deset let, nicméně v dohledné době by mohla být terčem regulačních úřadů, především kvůli dominantnímu postavení Googlu na trhu. Na jeho místo si brousí zuby například Microsoft či Yahoo, nicméně ani jeden z konkurentů není ochoten Google přeplatit.

Jak dlouho ještě bude Google platit poplatky Applu?

Apple by se v budoucnu mohl údajně pokusit koupit konkurenční vyhledávání, například právě od Microsoftu či Yahoo. V kuloárech se také delší dobu spekuluje, že Apple chystá vlastní vyhledávač, díky kterému by se stal na Googlu více nezávislý. Tomu by napovídalo postupné vylepšování vyhledávání Siri a Spotlight, nicméně zatím se tyto spekulace nepotvrdily.