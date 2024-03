WhatsApp přinese novou bezpečnostní funkci. Ocení ji úplně každý

Chatovací aplikace WhatsApp nabídne již v dohledné době novou funkci, která má přispět k ochraně soukromí uživatelů. Novinkou je možnost zakrýt v chatech náhledy jednotlivých odkazů, zamezíte tak tomu, aby náhledy plýtvaly místem na displeji. V některých případech se může jednat také o opatření, které zvyšuje zabezpečení uživatelů.

O novince informoval server WABetaInfo, který se únikům z betaverzí aplikace WhatsApp věnuje dlouhodobě. Tato nenápadná novinka se objevila v betaverzi aplikace WhatsApp (2.24.7.12) pro Android. WABetaInfo správně podotýká, že nová funkce zakrytí náhledů u odkazů doplňuje již vloni představenou funkci ochrany IP adresy při telefonování.

V současnosti jakýkoliv odkaz odeslaný přes WhatsApp automaticky vytvoří náhled. Může jít o krátký náhled, který de facto zobrazuje jen URL webové stránky, anebo plnohodnotný náhled, většinou s formátovaným textem (například titulek a perex článku) a obrázkem. V případě sociálních sítí dokonce umí zobrazit i celý status, včetně počtu komentářů a lajků.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.12: what's new?

WhatsApp is working on a new privacy feature to disable link previews, and it will be available in a future update!https://t.co/nFi2dfDc18 pic.twitter.com/MmsAA95LG0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 22, 2024