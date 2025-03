WhatsApp jako výchozí aplikace na iPhonu? Apple konečně dává uživatelům trochu volnosti

Pokud jste někdy používali iPhone, asi znáte ten pocit, kdy chcete poslat zprávu přes WhatsApp, ale systém vás pořád nutí používat iMessage nebo SMS. A to samé platí pro volání, místo WhatsApp hovoru vám iPhonu předhazuje klasický telefonní hovor nebo dokonce FaceTime.

No, tak přesně tohle se teď může změnit. S iOS 18.2. si konečně můžete sami rozhodnout, přes kterou aplikaci budete volat a psát zprávy. A co je na tom nejlepší? Tohle vylepšení není jen pro uživatele v EU, jak Apple původně sliboval, ale týká se úplně všech.

Pokud se vám nová funkce zalíbila a máte chuť ji vyzkoušet, stačí postupovat dle následujících několika kroků:

A je hotovo. Od teď, kdykoliv někomu budete chtít volat nebo psát přímo z kontaktů, váš iPhone otevře jako první aplikaci WhatsApp místo nativních aplikací od Applu.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.8.10.74: what's new?

WhatsApp is rolling out a feature to set it as the default app for messages and calls, and it's available to some beta testers!https://t.co/7CHWS8a9wu pic.twitter.com/zBmo2pYjSc

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 27, 2025