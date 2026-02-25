Wall Street zadržuje dech. Nvidia už brzy prozradí zda AI bublina praskne, nebo se pojede dál

- Nvidia dnes po zavření trhů zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2026; analytici očekávají tržby kolem 65–66 miliard dolarů a rekordní marže
- Klíčová nebude samotná výše tržeb, ale výhled společnosti na další kvartály – investoři chtějí vědět, zda AI boom zpomaluje
- Technologičtí giganti plánují letos na AI infrastrukturu utratit dohromady až 700 miliard dolarů, což je zásadní signál pro Nvidii i celý sektor
Nvidia, jedna z nejdůležitějších firem současného technologického boomu v oblasti umělé inteligence, dnes ve středu 25. února po zavření amerických trhů zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2026. Jde o jednu z nejsledovanějších výsledkových sezón na Wall Street a tentokrát jde o víc než jen o čísla. Investoři budou hledat odpověď na otázku, zda masivní vlna investic do AI infrastruktury dosáhla svého vrcholu, nebo zda má stále kam růst.
Konzervativní konsenzus
Konsenzus analytiků počítá s tržbami ve výši přibližně 65 až 66 miliard dolarů, což by představovalo meziroční nárůst zhruba o 65 procent. Zisk na akcii by měl dosáhnout přibližně 1,46 až 1,53 dolaru, tedy meziročně o více než 70 procent výš. Hrubá marže se očekává v blízkosti 75 procent. Samotná divize datových center, tedy hlavní motor růstu Nvidie, by měla vygenerovat tržby blížící se 60 miliardám dolarů.
Na první pohled by to měla být běžná, vlastně skoro až nezajímavá rutinní záležitost. Nvidia překonala odhady analytiků ve více než dvanácti po sobě jdoucích čtvrtletích. V posledním reportovaném kvartálu firma dosáhla tržeb 57 miliard dolarů, tedy o 3 miliardy nad konsenzem, a zisku 1,30 dolaru na akcii oproti očekávaným 1,26. Hrubá marže vzrostla na 73,4 procenta.
Čísla nestačí, trh chce výhled
Investoři se tentokrát nesoustředí primárně na to, zda Nvidia opět překoná odhady. To se u této firmy stalo téměř normou. Rozhodující bude výhled na první čtvrtletí fiskálního roku 2027, kde Wall Street očekává tržby v rozmezí 70 až 75 miliard dolarů. Pokud vedení společnosti poskytne sebevědomý guidance překračující tuhle hranici, mohl by to být signál k dalšímu růstu. Opatrný nebo vágní výhled by naopak mohl vyvolat výprodeje nejen akcií Nvidie, ale celého technologického sektoru.
Jádrem pozornosti bude architektura Blackwell, nová generace AI akcelerátorů Nvidie, která se stala hlavním motorem růstu. Generální ředitel Jensen Huang na předchozím earnings callu popsal poptávku jako „mimořádně silnou” a uvedl, že cloudové GPU kapacity jsou vyprodané napříč generacemi Blackwell, Hopper i Ampere. Čip GB 300 podle něj nyní tvoří přibližně dvě třetiny celkových tržeb platformy Blackwell. Celková viditelnost zakázek pro Blackwell a chystanou architekturu Rubin měla ke konci loňského roku dosahovat 500 miliard dolarů, z čehož bylo zhruba 150 miliard již dodáno.
Bez technologických gigantů to nepůjde
Klíčovým faktorem pro další růst Nvidie je ochota velkých technologických firem pokračovat v masivních investicích do AI infrastruktury. A čísla, která se v posledních týdnech objevila, jsou bezprecedentní.
Čtyři největší hyperscaleři (Amazon, Alphabet, Microsoft a Meta) plánují v roce 2026 kapitálové výdaje v celkové výši 635 až 665 miliard dolarů, což je nárůst o zhruba 60 až 75 procent oproti roku 2025. Pokud se přidá Oracle, odhady celkových výdajů pětice se pohybují mezi 660 a 750 miliardami dolarů. Přibližně 75 procent z těchto investic má směřovat přímo do AI infrastruktury.
Amazon oznámil kapitálové výdaje ve výši 200 miliard dolarů pro rok 2026, Alphabet plánuje utratit 175 až 185 miliard, Meta počítá se 115 až 135 miliardami a Microsoft se pohybuje nad hranicí 120 miliard. Všechny tyto firmy uvádějí, že jejich AI kapacity jsou omezeny nabídkou, nikoli poptávkou.
Tohle všechno je pro Nvidii klíčové, protože naprostá většina investic proudí do nákupu GPU, serverů a síťové infrastruktury, tedy přesně do produktů, které Nvidia vyrábí. Každý dolar, který hyperscaleři investují do AI infrastruktury, se de facto stává tržbou Nvidie.
Nicméně tak obrovské investice vyvolávají i otázky. Bank of America odhaduje, že hyperscaleři v roce 2026 spotřebují na kapitálové výdaje přibližně 90 procent svého provozního cash flow. Oproti 65 procentům v roce 2025. Amazon by se mohl podle analytiků Morgan Stanley dostat do záporného volného cash flow v řádu desítek miliard dolarů.
Stín AI bubliny
Nad celým sektorem ale visí očividná otázka, zda současné tempo investic odpovídá reálné poptávce po AI službách, nebo zda se trh už přehřívá.
Akcie Nvidie se v posledních měsících konsolidovaly. Po prudkém růstu z dubna 2025, kdy dosáhly svého dna na úrovni 86,62 dolaru, vystoupaly na historické maximum 212,19 dolaru na konci října. Od té doby ale akcie klesly a obchodují se kolem 191 dolarů. Od začátku roku 2026 se cena prakticky nehýbe, což kontrastuje s předchozími lety dramatických nárůstů.
Analytici to přičítají změně investorské psychologie. Po období, kdy stačilo oznámit jakýkoli vztah k umělé inteligenci a akcie automaticky rostly, se pozornost přesouvá k zásadním otázkám: ziskovosti, návratnosti investic a časovým horizontům, v jakých se AI začne skutečně propisovat do výsledků podniků. Jinými slovy párty skončila a teď to bude už opravdu o penězích, alespoň částečně.
Obavy navíc umocňuje situace v softwarovém sektoru. Index iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, zahrnující firmy jako Oracle, Salesforce či AppLovin, od začátku roku ztratil více než 27 procent a obchoduje se na nejnižší úrovni od konce roku 2023. Trh konečně začíná alespoň trochu rozlišovat mezi firmami, které z AI skutečně profitují, a těmi, jejichž obchodní modely by mohla umělá inteligence naopak ohrozit.
Konkurence se probouzí
Další důvod, proč je tento kvartál pro Nvidii klíčový, je rostoucí konkurenční tlak. Meta, Google a další hyperscaleři investují do vývoje vlastních čipů navržených na míru jejich specifickým potřebám. Broadcom zaznamenal v posledních čtvrtletích silnou vzpruhu, AMD pokračuje v expanzi svých AI akcelerátorů a dokonce Ericsson nedávno oznámil, že pro svou AI RAN infrastrukturu zvolil vlastní čipy místo GPU od Nvidie.
Nic z toho zatím nemá bezprostřední dopad na tržby Nvidie. Ale signalizuje to, že monopolní pozice, kterou si firma vybudovala díky ekosystému CUDA a dominanci na trhu s GPU pro datová centra, se v horizontu několika let může začít lehce rozpadat. Investoři budou chtít slyšet, jak vedení Nvidie na tento trend reaguje. A to jak v oblasti partnerství, tak v rozvoji softwarového ekosystému.
Nvidia jako barometr celého AI sektoru
Výsledky Nvidie dávno přesáhly rámec jedné, byť sebevětší firmy. Z čtvrtletního reportu výrobce čipů se stal makroekonomický event, jehož dopad sahá od cloudu přes datová centra až po komplexní sentiment na širším akciovém trhu.
Pokud Nvidia dnes večer ukáže, že poptávka a cenová síla jsou pořád robustní, posílí to argument pro celou AI ekonomiku. Silný výhled na fiskální rok 2027 by mohl spustit novou vlnu zvyšování cenových cílů ze strany analytiků – Goldman Sachs, Morgan Stanley i Truist mají na Nvidii cílovou cenu kolem 250 dolarů, tedy zhruba 30 procent nad současnou úrovní.
Naopak smíšené signály, ať už v podobě nižšího guidance, zpomalení tempa objednávek Blackwellu, nebo opatrnějšího tónu ohledně poptávky hyperscalerů, by mohly validovat narativ o přehřívání AI sektoru a spustit širší přecenění technologických akcií.
Jensen Huang bude mít i jedno nové téma: agentní AI. Firmy jako Anthropic, OpenAI nebo Cursor razí cestu k autonomním AI aplikacím, které samostatně plánují, rozhodují a používají nástroje. Huang na posledním hovoru pro investory tento trend označil za „revoluční” a naznačil, že pokud se agentní AI v roce 2026 posune z experimentální fáze do produkčního nasazení, otevře se tím zcela nová kategorie poptávky po výpočetním výkonu. Což se zdá, že se děje, navzdory aktuálním nebezpečným experimentům typu OpenClaw.
Co sledovat
Klíčová bude především poptávka ze strany hyperscalerů. Tedy zda kapitálové cykly stále zrychlují, nebo se začínají stabilizovat. Zásadní je samozřejmě i výhled na Q1 fiskálního roku 2027. Tam konsenzus počítá s tržbami kolem 70 až 75 miliard dolarů a výrazně vyšší guidance by mohl trh příjemně překvapit. Za zmínku stojí určitě taky Blackwell a Rubin, respektive stav rozšiřování výroby, přechod mezi generacemi čipů a zachování cenové síly.
Opomenout nesmíme ani konkurenční strategii, hlavně reakce na trend „zákaznického křemíku“ a vlastních čipů hyperscalerů. Na přetřes možná dojdou i geopolitická rizika, zejména exportní omezení na čínský trh, kde Nvidia v posledních kvartálech nevykazovala žádné významné tržby z datových center. A v neposlední řadě mohou být zajímavé už zmíněné komentáře k agentní AI a nové kategorii poptávky po výpočetním výkonu.
Ať už se čísla vydají jakýmkoli směrem, jedno je jisté: dnešní večer bude jedním z nejdůležitějších momentů letošní výsledkové sezóny. A to nejen pro Nvidii, ale pro celý technologický sektor.