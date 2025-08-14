Vyzkoušeli jsme T-Mobile T Phone 3. Mobil postavený na umělé inteligenci seženete jen za korunu

- T-Mobile zkouší štěstí s umělou inteligencí Magenta AI
- Vlastní AI postavenou na technologiích Perplexity posílá do telefonu T Phone 3
- Ten můžete pořídit ode dnešního dne, s nákupem tarifu ho budete mít jen za 1 korunu
Německá matka T-Mobilu, společnost Deutsche Telekom, už na jaře během veletrhu Mobile World Congress lákala na další mobilní telefon, který bude nabízet pod svou značkou T Phone. Ačkoliv jde o veskrze průměrný smartphone (také s celkem přijatelnou cenou), jednu nespornou výhodu má – sází na celosystémovou umělou inteligenci Magenta AI, kterou pohání technologie od Perplexity.
Už třetí T Phone
Vlastní značka T-Mobile T Phone má na kontě již několik produktů. Tato generace chytrého telefonu je již třetí, k tomu už zde najdeme i dvě řady tabletů. Operátor je celkem skoupý na to, zveřejnit, kdo vlastně za těmito produkty skutečně stojí. Většinou se ohání pouze tím, že „smartphony vznikají ve spolupráci s Googlem a Qualcommem“, což jsou ale dodavatelé systému a čipové sady.
Z krabičky nového T Phonu 3 se dočteme, že zařízení bylo vyrobeno ve Vietnamu společností Luxshare ICT. To je ale opět pouze montovna, podobně jako známější Foxconn. Luxshare vyrábí například i pro Apple některé šarže iPhonů a sluchátek AirPods. V USA telefony operátora T-Mobile vychází pod značkou Revvl, nejnovější kousek jménem Revvl 8, tedy náš T Phone 3, byl za mořem představen v úterý.
Minimalistický telefon s umělou inteligencí
Až dnes byl spuštěn jeho prodej na českém trhu. Na první pohled působí vcelku unikátním, neokoukaným a minimalistickým designem. Plastové tělo i záda, dva takřka vůbec nevystupující fotoaparáty na zádech, LED dioda pro přisvícení a logo T-Mobile. Kontrastně působí vlastně jen magentové tlačítko na pravém boku, které má kromě kapacitní čtečky otisků prstů ještě zásadní funkci pro integrovanou umělou inteligenci. Ale o té až za chvíli.
Po stránce výbavy jde vlastně o celkem tuctový smartphone s adekvátní cenovkou. Nabízí 6,6″ displej typu LCD s Full HD+ rozlišením a volitelnou 60/120Hz obnovovací frekvencí. Uvnitř byste našli úsporný čipset Snapdragon 6 Gen 3 s 8jádrovým procesorem, 6 GB RAM, 128GB úložiště a samozřejmě i 5000mAh baterii s podporou 25W nabíjení. Sestava fotoaparátů na zádech slibuje rozlišení 50 Mpx na hlavním snímači, sekundární foťák je 2Mpx a slouží pro makro.
S prvním zapnutím na vás vybafne Android 15 v takřka čisté formě, odlišností na první pohled je snad jen magentově zbarvená tapeta – překvapí i fakt, že není předinstalována aplikace Můj T-Mobile. Operátor pak garantuje 3 velké aktualizace Androidu (16, 17 a 18) a také 5 let bezpečnostních updatů.
Magenta AI na palubě
Zásadní rozdíl oproti jiným telefonům nižší-střední třídy je šikovně implementovaná umělá inteligence Magenta AI. V jádře běží Magenta AI na vyhledávači Perplexity. Databáze znalostí by měla být oproti základnímu bezplatnému tarifu Perplexity mírně rozšířená, ale zdaleka ne na úrovni Perplexity Pro.
Výhodou však je, že je technologie skutečně přímo v systému: můžete k ní přistupovat už ze zamčené plochy, případně kdekoliv v systému dvojstiskem vypínacího tlačítka. Kromě obyčejného pokládání dotazů pak můžete rovnou z rozhraní Magenta AI vyfotit předmět vašeho dotazu, případně na obrazovce zakroužkovat cokoliv a provést reverzní vyhledávání přes Perplexity; podobně to umí i oblíbená funkce Circle to Search.
V nabídce Magenta AI je to ale víc. Umí rozpoznat přehrávanou hudbu, vytvořit připomínku podle hlasového pokynu, navrhnout libovolně dlouhý text, shrnout oznámení, ale také třeba vyhledat telefonní číslo firmy nebo restaurace, kde i rovnou vytvoří rezervaci. Jen škoda, že vyhledávací operace trvají vyšší desítky sekund – což je na pováženou, vzhledem k tomu, že všechny probíhají přes internet a ne lokálně.
Kromě toho najdete v telefonu předinstalovanou i aplikaci Perplexity, kterou můžete používat bokem buď zdarma, anebo pokročilejší model Perplexity Pro, který vyjde na 20 dolarů (420 korun) měsíčně. S nákupem telefonu získáte i unikátní kupon na 18 měsíců Perplexity Pro zdarma.
Cena a dostupnost
T Phone 3 je k dispozici ode dnešního dne za 4 001 korun včetně DPH pro zákazníky operátora i konkurence. Když si ale k mobilu přikoupíte i tarif Next neomezeně XL s cenou 945 korun měsíčně, získáte nový T Phone za 1 korunu. Novinkou v nabídce je také T Tablet 2, který nabízí shodně integrovanou umělou inteligenci Magenta AI postavenou na Perplexity. Pořídíte jej za 5 001 korun, případně za 1 korunu s tarifem Next neomezeně 4XL (1 385 korun měsíčně).