Vyzkoušeli jsme Motorolu Edge 50 Pro: působivá kombinace designu a výbavy

Motorola Edge 50 Pro, Fusion a Ultra právě odhaleny v globální premiéře

Prostřední model nabízí našlapanou sestavu, ale elegantní „modelkovský“ design

Cena je nastavena celkem příhodně dle evropské ceny, a sice 17 599 Kč vč. DPH

Motorola dnes oficiálně oznámila trio nových telefonů své vlajkové série Edge. Všechny již brzy zamíří na český trh, přičemž my máme již nyní pro testovací účely k dispozici prostřední z novinek: Edge 50 Pro. Výbavou a specifikacemi Motorola rozhodně míří do vyšší třídy, jak se ale používá v praxi?

Konečně velké balení

První, co vás možná překvapení, je poměrně velké prodejní balení. Motorola se snaží jít proti proudu a nabízí celkem nabušený obsah balení a počestně se snaží udržet si profil firmy, které záleží na udržitelnosti. V parfémované krabičce z recyklovaného papíru najdete kabel USB-C, maximální 125W nabíjecí adaptér, telefon a také kompostovatelné pouzdro.

Kromě toho se výrobce chlubí, že k výrobě balení nebyl použit plast, plast ani neobsahuje, všechny popisky jsou psané sojovým inkoustem a celou krabičku lze bez problémů recyklovat. Také Motorola bude muset naplnit požadavky Evropské komise, než se tak ale stane, chce svým fanouškům nabídnout z hlediska prodejního balení plný servis. A to stojí za pochvalu.

Riskantní sázka na materiál

Po designové stránce se Motorola Edge 50 Pro inspirovala nejspíš u levnějších modelů G24 a G04. Na zádech si totiž největší pozornost zabírá stylově navržený fotomodul propojený s levým rohem. Z povrchu zad se mírně vzdouvá, což zapříčiňuje, že se na stole mírně houpá, ale částečně to řeší přibalený kryt.

Jinak je design telefonu poplatný sérii Edge, která již několik let v kuse vždy nabízí velmi tenoučké (tentokrát jen 8,19 milimetru) a lehoučké (186 gramů), sympatické stroje, navíc zhotovené z prémiových materiálů. To se však letos povedlo pouze napůl. Začnu tím, co lze pochválit: kovový rámeček s matnou úpravou je v ruce příjemný, navíc zaručuje určitou odolnost, například IP68.

Nicméně výrobce zvolil u dvou ze tří nabízených variant – černá a fialová, bílá má klasický materiál – povrch z veganské kůže. Inu, není kůže jako kůže, a u té veganské to platí dvojnásob. Ve zkratce lze říct, že toto zpracování je asi tou nejlevnější veganskou kůží, jakou jsem kdy měl možnost vyzkoušet. Povrch je sice jemný na omak, až moc na něm ale ulpívají smítka a nečistoty, třeba z kapsy nebo ze stolu.

Displej a výbava

Přes čelní stranu se rozpíná zaoblený 6,7″ pOLED displej s rozlišením 1,5K a obnovovací frekvencí 144 Hz. Jde o velmi pěkný typ zobrazovače s dostatečnou svítivostí až 2 000 nitů, výbornými pozorovacími úhly a také krásným barevným rozvržením.

Motorola se chlubí, že Edge 50 Pro je prvním smartphonem na světě, jehož zobrazovač dokáže zobrazit barevné spektrum Pantone s přesnými barvami a odstíny pleti. Tuto možnost v nastavení nenajdete, můžete však vybírat mezi barevnými profily živé, zářivé a přirozené.

Díky použití čipsetu Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 si Motorola může dovolit označovat model Edge 50 Pro jako vyšší třídu. Bohužel to ale není dost na funkce umělé inteligence, se kterými se zatím počítá pouze pro nejvyšší z trojice: Edge 50 Ultra.

Hardwarové parametry Motorola Edge 50 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, octa-core, GPU: Adreno 720, RAM: 12 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,23 × 72,4 × 8,19 mm, hmotnost: 186 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", P-OLED, rozlišení: Full HD+, 1220 × 2712 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.4, 25mm, 1/1.55", 1.0µm, PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 13 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1.12µm, AF, třetí: 10 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 67mm, 1.0µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, selfie kamera: 50 Mpx, f/1.9, 21mm, 0.64µm, AF, HDR, 4K video Kompletní specifikace

Čipset může být spárován s 8 nebo 12 GB RAM, paměť lze navíc rozšířit virtuálně, a to o 4, 6, 8 nebo až 12 GB. Grafiku zde řeší čip Adreno 720, komplexní test výkonu očekávejte v recenzi, na které již pracujeme.

Úložiště dosahuje kapacity 512 GB bez možnosti dodatečného rozšíření – v telefonu se nachází pouze duální slot na dvě nanoSIM. Systém Android 14 ukusuje ze systému 16 GB, takže nic hrozného. Samozřejmostí je podpora sítí 5G a dalších moderních standardů bezdrátové komunikace – Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 a NFC.

Zásobárnou energie je v případě Edge 50 Pro akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, který lze dobíjet kabelem (až 125 W) nebo bezdrátově (až 50 W). Podporováno je i reverzní bezdrátové dobíjení s maximálním výkonem 10 W. Nabíjecí výkon a rychlost dobíjení rovněž prověříme v recenzi, z prvního pohledu to ale vypadá, že i přes menší baterii si Motorola vede velmi dobře.

Fotoaparáty působí výborně

Fotoaparáty na zádech Edge 50 Pro působí na papíře velmi zajímavě: hlavní snímač má dostatečné rozlišení, nechybí slušný širokoúhlý snímač a také teleobjektiv s optickým přiblížením. Selfie kamerka je 50Mpx a podporuje dokonce i 4K video při 30 fps. Jak zní specifikace jednotlivých fotoaparátů?

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.4

13Mpx širokoúhlý (funguje i jako makro) s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

10Mpx teleobjektiv s 3× optickým (až 50× digitálním) přiblížením a světelností f/1.9

Na úzce specializovaný test fotoaparátů si musíte počkat do recenze, kterou pro vás již chystáme. Z pár prvních snímků to vypadá, že výrobce chce maximálně povedeně navazovat na své loňské modely, které disponovaly velmi dobře vyváženou fotovýbavou. Z prvních minut, co jsem s fotoaparátem u Edge 50 Pro strávil, chci pochválit makro a portrét s možností variabilního ohniska (24, 35, 50 a 85 milimetrů).

Cena a dostupnost

Motorola Edge 50 Pro, stejně jako jeho dva sourozenci s přídomkem Fusion a Ultra, zamíří již brzy na český trh. Model Pro zcela konkrétně je dostupný rovnou dnes, a to u všech větších prodejců elektroniky na českém trhu. Základní nabízená paměťová verze je 12/512 GB a cena byla stanovena na 17 599 Kč včetně DPH.

Nová Motorola Edge 50 Pro je již skladem u Mobil Pohotovosti, kde ji koupíte vůbec nejvýhodněji, a to díky bonusu 2 500 Kč a prodloužené 3leté záruce zdarma. Navíc získáte možnost koupit nová sluchátka Moto Buds+ (Sound by BOSE) s 50% slevou. Více na mp.cz/motorola-edge-50.